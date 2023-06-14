Российские юниорки взбудоражили мир тенниса. Можно ли считать это поколение «золотым»?

Мирра Андреева и Алина Корнеева должны не форсировать карьеры, а брать пример с Иги Свентек.

Российские юниорки Мирра Андреева и Алина Корнеева в начале 2023 года произвели настоящий фурор. Мирра, только-только отметив 16-летие, дошла до третьего круга взрослого «Ролан Гаррос» и поднялась уже на 101-е место в рейтинге WTA, а 15-летняя Алина стала первой теннисисткой почти за десять лет, выигравшей два юниорских «Больших шлема» подряд, и 12 июня возглавила юниорский рейтинг Международной федерации тенниса (ITF).

Кроме того, на Открытом чемпионате Франции у девушек сразу три полуфиналистки были россиянками, в том числе сенсационная Алиса Октябрева, которой всего 14 лет. На первый взгляд, скоро в женском теннисе может наступить «новая русская волна» наподобие той, которую мы видели в нулевые XXI века с победами на «Больших шлемах» Анастасии Мыскиной, Светланы Кузнецовой, Марии Шараповой. Но не рановато ли мы размечтались?

Разные судьбы девушек-чемпионок

Безусловно, успехи Корнеевой и Андреевой — это неординарное и очень приятное для нашего тенниса событие. И дело даже не в их больших победах на юниорском (Мирра также успела побывать № 1 юниорского рейтинга) и пока еще локальных достижениях на взрослом уровне. Да, титулами на «Больших шлемах» у девушек российский теннис не удивишь — только с 2002-го их было больше десятка. В 2002-м по титулу взяли Вера Душевина и Мария Кириленко, в 2006-2007 годах трижды отличилась Анастасия Павлюченкова, в 2009-м — Ксения Первак, в 2010-м — Дарья Гаврилова, в 2013-м — Елизавета Куличкова, в 2014-м — Дарья Касаткина, в 2015-м — Софья Жук, в 2016-м — Анастасия Потапова.

При этом многие из этих чемпионок так и не достигли больших успехов во взрослом теннисе. В топ-10 к данному моменту пробились только Кириленко и Касаткина, до финала «Большого шлема» добралась лишь Павлюченкова — в 2021-м, как раз на «Ролан Гаррос». А кто-то, как Куличкова и Жук, и вовсе быстро исчезли с теннисной орбиты.

Вообще перспективные юниорки в нашей стране появлялись регулярно. Но даже о двух суперталантах одновременно говорить давно не приходилось. 20 лет назад на слуху были Вера Душевина, Мария Шарапова и Мария Кириленко, но из этой троицы топ-карьеру построила только Шарапова, ставшая первой в мире и выигравшая пять «Больших шлемов». Спустя почти десять лет заговорили о поколении Дарьи Гавриловой, Юлии Путинцевой и Ирины Хромачевой, однако, по большому счету, блеснуть на уровне WTA не удалось ни одной из них.

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Обойтись без форсажа

При этом юниорки конца девяностых прошлого века Надежда Петрова, Елена Дементьева и Анастасия Мыскина пусть и взяли на троих лишь один юниорский «Гранд-слэм» (Петрова первенствовала на «Ролан Гаррос» в 1998-м), зато очень здорово играли среди взрослых. Светлана Кузнецова вообще в юниорском возрасте не считалась суперодаренной, а победила на двух «Больших шлемах».

С другой стороны, Лина Красноруцкая, напротив, подавала очень большие недежды — в 15 лет выиграла юниорский US Open и возглавила юниорский рейтинг ITF, но так и не взяла ни одного титула WTA. А Анна Курникова, ровесница Мыскиной и Дементьевой (все трое 1981 года рождения), вообще в 14 лет возглавила мировой юниорский рейтинг, практически сразу заиграла по взрослым и в 16 лет дошла до полуфинала Уимблдона. Но за стремительным взлетом последовали спад и травмы, так что реализовать свой потенциал именно в теннисе Курниковой, не выигрывавшей турниров WTA в одиночке, так и не удалось.

Все это сказано вовсе не к тому, что успехи в юниорском возрасте в женском теннисе ни к чему хорошему не приводят. Нет, есть немало и обратных примеров — самым наглядным является нынешняя первая ракетка мира Ига Свентек, в 17 лет выигравшая юниорский Уимблдон, а в 19 — взрослый «Ролан Гаррос». Просто после первых теннисных подвигов не надо требовать от тех же Андреевой, Корнеевой и тем более совсем юной Октябревой чего-то выдающегося. Ведь слишком большие ожидания далеко не всегда сказываются позитивно.

Как и форсаж, ведь та же Свентек дебютировала в топ-100 всего за неделю до своего 18-летия, белоруска Арина Соболенко — в 19, а Елена Рыбакина из Казахстана — в 20. При этом сейчас именно Ига, Арина и Елена входят в топ-3 рейтинга WTA и у каждой есть победы на «Больших шлемах». Поэтому пожелаем Андреевой, Корнеевой и другим юным талантливым теннисисткам из России не обязательно стремительного, но главного постоянного прогресса в игре и результатах. Тогда большие титулы среди взрослых к ним обязательно придут.