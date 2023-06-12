Демин поделился впечатлениями от «Ролан Гаррос»

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Демин, который 10 июня стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде, рассказал о впечатлениях от турнира.

«Смотрел за мужскими и женскими матчами, за юниорками наблюдаю. Нравится, какую конкуренцию они составляют, особенно мужской тур. Тут, изнутри, невероятно смотреть, как профессионалы подготавливаются и играют матчи в том же месте, что и мы: разминаемся в одних и тех же залах, кушаем вместе. Можно понаблюдать, чем они занимаются до матчей, какие задания выполняют. Что бросается в глаза? Настрой. Это самое главное. Видел, как Новак Джокович готовился на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Когда я сидел в раздевалке, он должен был играть с Диего Шварцманом, видел его глаза, которые были готовы меня «убить». Сразу видно, что человек выходит на корт и готов всех побеждать. Этот взгляд, уверен, сохранился и на финал в 2023-м — ему хочется быть лидером. Не знаю, получится у него или нет, но шансы победить есть. Потому что взять 23 «Шлема» невероятно. Всегда рад выходить, особенно на большие турниры, тот же самый «Ролан Гаррос». Это что-то невероятное», — приводит слова Демина «Чемпионат».

Демину 17 лет, он занимает 1311-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1250-ю позицию в одиночном. В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса.