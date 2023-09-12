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«Большой шлем»

Сегодня, 20:22

Федерер: «Я чувствовал себя очень довольным и спокойным, наблюдая за Уимблдоном-2023 с трибун»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, какого было наблюдать за Уимблдоном-2023 с трибун.

«Мой отец наклонился и спросил меня: «Разве ты не хотел бы быть на корте прямо сейчас, а не просто сидеть здесь?» На что я сказал: «О, Боже мой, нет. Я так счастлив сидеть здесь. Я чувствовал себя очень довольным и спокойным, сидя и не играя. Потому что за год до этого, когда отмечалось 100-летие Центрального корта, я почувствовал, что, возможно, не хочу там присутствовать. Для меня было важно быть там, но это было странное чувство. В этом году я был очень рад вернуться. И люди были рады видеть меня счастливым», — сказал Федерер.

Федерер завершил карьеру в 2022 году. Всего он завоевал 20 титулов «Большого шлема», 6 раз становился победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде и выиграл 111 турниров ATP. Также на счету швейцарца золотая медаль Олимпийских игр 2008 года.

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/federer-i-was-content-and-at-peace-simply-watching-wimbledon-from-the-stands-713515.html
Теннис
Уимблдон
Роджер Федерер
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