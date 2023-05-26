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Сегодня, 17:06

Кафельников высказался о перспективах 16-летней Андреевой на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира, самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников высказался о перспективах 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции.

«Пока перспективы рано оценивать. Но сам тот факт, что девочка проходит отборочные и будет выступать с ведущими теннисистками, уже говорит о том, что российский теннис, безусловно, не стоит на месте. Девочки у нас всегда отличались талантами, добиваясь в юном возрасте больших успехов. Естественно, мы очень рады, будем наблюдать, болеть, переживать и смотреть ее матчи обязательно», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

Андреева, в данный момент занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которая сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос». В финале квалификации она одержала победу над Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/26/20529710.shtml?updated
Теннис
Roland Garros
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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