Касаткина уступила Стивенс во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге Australian Open уступила американке Слоан Стивенс со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 26-летней россиянки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. У 30-летней американки подача навылет, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге 44-я ракетка мира встретится с россиянкой Анной Калинской, которая ранее обыграла Аранчу Рус из Нидерландов.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — 4:6, 6:3, 6:3