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Сегодня, 17:00

Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Касаткиной и Рыбакиной

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 18 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Свои матчи второго круга Australian Open проведут россиянки Анна Калинская, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Также на корт выйдут Ига Свентек, Джессика Пегула, Елена Остапенко, Варвара Грачева и Елена Рыбакина.

18 января, четверг

03.00 Маккартни Кесслер (США, WC) — Линда Носкова (Чехия)

03.00 Аранча Рус (Нидерланды) — Анна Калинская (Россия)

04.00 Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США)

04.30 Осеан Доден (Франция) — Мартина Тревизан (Италия)

05.00 Татьяна Мария (Германия) — Ясмин Паолини (Италия, 26)

05.00 Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14)

05.00 Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Кэти Бултер (Великобритания)

06.00 Клара Бюрель (Франция) — Джессика Пегула (США, 5)

06.30 Эмма Наварро (США, 27) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

06.30 Эмма Радукану (Великобритания) — Ван Яфань (Китай)

07.00 Элина Свитолина (Украина, 19) — Виктория Томова (Болгария)

07.00 Катержина Синякова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария)

07.30 Варвара Грачева (Франция) — Даяна Ястремская (Украина, Q)

11.00 Елена Остапенко (Латвия, 11) — Айла Томлянович (Австралия)

11.00 Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анна Блинкова (Россия)

13.00 Клара Таусон (Дания) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18)

* Время начала матчей предварительное.

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

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