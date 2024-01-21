Андреева сыграет с Крейчиковой в четвертом круге Australian Open 21 января

Россиянка Мирра Андреева встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в воскресенье, 21 января. Ориентировочное время начала — 07.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Australian Open-2024. В России турниры «Большого шлема» не показывают. Бесплатно в прямом эфире трансляцию встречи Андреева — Крейчикова можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Россиянка находится на 47 месте рейтинга WTA. Ранее он обыграла звезду женского тенниса Онс Жабер (6:0, 6:2), француженку Диан Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5) и американку Бернарду Перу (7:5, 6:2).

11-ая ракетка мира в Мельбурне была сильнее австралийки Сторм Хантер (4:6, 7:5, 6:3), немки Тамары Корпач (6:2, 6:2) и японки Маи Хонтамы (2:6, 6:4, 6:3).

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