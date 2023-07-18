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«Большой шлем»

Сегодня, 17:18

Медведев поделился новыми фотографиями с дочкой Алисой

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев и его дочка Алиса.
Фото Соцсети
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Третья ракетка мира Даниил Медведев в социальных сетях опубликовал новые снимки с Уимблдона-2023 с дочкой Алисой.

Под фотографиями россиянин написал: «Это был особенный Уимблдон!»

Фото Telegram
Фото Соцсети

Алиса появилась на свет 14 октября 2022 года. Даниил и Дарья Медведевы находятся в браке с 2018 года.

На Уимблдоне-2023 Медведев дошел до полуфинала, в котором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

20-летний Алькарас в итоге стал победителем травяного турнира «Большого шлема», обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Андрей Рублев. Сколько заработали на Уимблдоне Медведев, Рублев и другие российские теннисисты
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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