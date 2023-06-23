Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:53

Като — о дисквалификации на «Ролан Гаррос»: «Мне сказали: «Если бы на месте болгерл был мальчик, все было бы нормально»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Японская теннисистка Мию Като рассказала, как отреагировала на дисквалификацию с «Ролан Гаррос».

«Большой шлем» лишил ее очков и призовых за то, что она случайно выбила мяч в болдевочку во время мата 1/8 финала парного турнира.

«Я просто перебросила мяч болдетям, чтобы соперницы подавали. После со мной разговаривали судья и супервайзер. Они сказали: «Если бы на месте болдевочки был мальчик, все было бы нормально». Еще они объяснили, что так как девочка плакала больше 15 минут, они были вынуждены принять решение, потому что если бы она перестала через пять минут, то все было бы в порядке; или если бы мяч попал ей в ноги или руки, то все было бы в порядке. Но нет, поскольку мяч попал в шею, все было по-другому.

Я несколько часов просидела в раздевалке, не хотела заходить в соцсети, не хотела ни с кем разговаривать. Мне нужно было идти на допинг-контроль, поэтому я ждала в одиночестве. До дня финала в миксте не было ничего веселого. К счастью, я получила много ободряющих, позитивных сообщений. Игроки, тренеры, все меня очень поддерживали», — приводит слова Като CLAY.

Като рассказала, как отнесла к поведению соперниц Мари Бузковой и Сары Соррибес-Тормо, которые требовали ее дисквалификации.

«Бузкова мне написала, но я не ответила. „Жаль, что сегодня так получилось. Надеюсь, с тобой и твоей партнершей все в порядке“. Я была разочарована», — сказала Мию.

 
Мию Като. Японскую теннисистку дисквалифицировали по просьбе соперниц. Новый скандал на «Ролан Гаррос»

 

Теннис
Roland Garros
1
Обсудить
Читайте также
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин Кремлев
Уимблдон нанял нейросетевых комментаторов и судей. Скайнет близко?
Авиация ВС РФ нанесла удар по батальону ВСУ в районе Колодезного
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Bloomberg узнало о требовании Турции выслать подозреваемых в терроризме курдов
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карен Хачанов снялся с Уимблдона

Селиваненко — о снятии Хачанова с Уимблдона: «Карен решил не усугублять травму»