Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал новость о том, что российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона.

«Очевидно, то, что его беспокоило в последнем матче на «Ролан Гаррос», оказалось сложнее, чем предполагалось. Карен вместе со своей командой принял решение не усугублять и взять паузу, чтобы спокойно восстановиться. В жизни каждого спортсмена время от времени происходят подобные вещи, и это неотъемлемая часть в карьере любого атлета», — приводит слова Селиваненко Sport24.

Ранее 27-летний россиянин снялся с турнира ATP 500 в Галле. Он заявил, что его беспокоят последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос». На турнире в Париже Хачанов дошел до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу (6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6).

Уимблдон пройдет 3-16 июля. Хачанов последний раз играл на турнире в Лондоне в 2021 году. Тогда он добрался до четвертьфинала, в котором не смог обыграть канадца Дениса Шаповалова.