Ольховский считает, что Рублеву по силам остаться лучшим на российском уровне после Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что Андрею Рублеву по силам остаться первой ракеткой России после Открытого чемпионата Австралии.

«Для меня не стало неожиданностью, что Андрей — лучший среди россиян, так как Даниил потерял некоторое количество очков. Медведеву теперь нужно защищать финал, а у Рублева не было такого результата, поэтому ему по силам остаться лучшим на российском уровне. Если он пройдет три-четыре круга, его первая позиция среди россиян будет вполне естественной», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В обновленном рейтинге ATP Рублев поднялся на шестое место и стал первой ракеткой России. Его соотечественник Даниил Медведев, который ранее был лидером среди россиян, опустился на восьмую строчку в рейтинге.

На Australian Open-2023 Медведев будет защищать 1 200 очков как финалист прошлогоднего турнира. Рублев тогда получил 90 очков за выход в третий круг.