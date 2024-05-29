Больше всех заработал Кукуян, больше всех пострадал «Зенит». Итоги судейства-2023/24

Эксперт «СЭ» по судейству подводит итоги работы рефери в чемпионате России-2023/24. Число неисправленных ошибок после провального прошлого сезона резко снизилось — почти в два раза.

Больше всего ошибок у Безбородова

Начну с того, что обычно больше всего интересует болельщиков, — с количества ошибок «в пользу» и «против» их команд.

В 240 матчах чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 67 неверных решений (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). То есть в среднем примерно в каждой третьей игре арбитры ошиблись в ключевом эпизоде.

Для сравнения: в чемпионате-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а в прошлом турнире случились несчастье, бедствие, ужас, катаклизм — 120 серьезных промахов. Повторить такое было, конечно, нереально. На этом фоне снижение числа неправильных вердиктов почти в два раза, конечно, замечательный факт. Но все же их пока много.

Если судить по числу ошибок «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдал... чемпион страны — «Зенит». Не ожидали?

Наверное, не ожидали и увидеть в лидерах по абсолютному и среднему числу неправильных решений опытнейшего Владислава Безбородова. Но он действительно насобирал их больше других.

ЭСК

В нашем футболе нередко вводят людей в заблуждение, собирая и публикуя статистику, касающуюся только решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Как известно, она отвечает на обращения команд, департамента инспектирования, департамента судейства и контрольно-дисциплинарного комитета, когда возникают те или иные разногласия в оценке эпизодов.

Но главным образом ЭСК выступает как инструмент для успокоения болельщиков и клубов (обратите внимание на заголовки официальных новостных заметок — они чаще всего положительные), когда их представители бурно и не очень выражают недовольство работой арбитров и им нужно куда-то пожаловаться.

Нужно подчеркнуть, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды, возникающие по ходу чемпионата. Она реагирует только на упомянутые выше обращения. И то не на все, а лишь на те, что должна рассматривать в соответствии с утвержденным положением. Например, она не станет оценивать правильность вынесения предупреждения, назначения углового удара, вбрасывания мяча или установки стенки перед выполнением штрафного удара. ЭСК изучает только ключевые эпизоды.

Приятно читать и слышать, что комиссия поддержала судью, нашла его решение верным, но настораживает, когда это становится едва ли не нормой и правилом — во всем всегда поддержать арбитра.

И еще. Печально видеть в российском футболе с его богатейшей судейской историей (я не иронизирую, у нас хватало рефери и больше 100 лет назад) часто упоминаемый орган, ЭСК, состоящий исключительно из иностранных наемных служащих. Я говорю только о том квартете, кто имеет право голоса, — Милорад Мажич (Сербия, руководитель департамента судейства РФС), Джюнейт Чакыр (Турция, глава департамента судейства Федерации футбола Грузии), Равшан Ирматов (Узбекистан, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана) и Нестор Питана (Аргентина, председатель судейского комитета Федерации футбола Эквадора).

Обратите внимание на состав экспертно-судейской комиссии 20 лет назад: пять представителей Коллегии футбольных арбитров (Николай Левников, Андрей Бутенко, Валентин Липатов, Валерий Бутенко и Александр Савкин) и два представителя премьер-лиги (Борис Бобров и Виктор Пышкин).

Обратите внимание на состав экспертно-судейской комиссии в этом году (повторю, речь об экспертах с правом голоса): Мажич, Чакыр, Ирматов, Питана. Ни одного (!) экс-судьи из России. Представители РПЛ (даже без права голоса) в обсуждении спорных моментов не участвуют. Не знаю, есть ли у лиги и ее клубов полное понимание того, как работает комиссия и каким образом проходят заседания и сбор голосов.

Милорад Мажич. Фото РФС

Без Иванова и Аверьянова

Контракт с Мажичем заключен на два года и предусматривает возможность продления еще на один. Власть и полномочия у него огромные, если судить по тому, что происходило в его первый сезон в России.

Приведу примеры кадровых решений. Исчез менеджер судей РПЛ Николай Иванов. Сначала он пошел на понижение — в менеджеры судей первой лиги. Затем его исключили из ЭСК. А потом он совсем пропал. Недавно, правда, был замечен на матче женской суперлиги — когда вручал памятный подарок Александре Пономаревой. И в судейском комитете еще числится.

Нет в поле зрения менеджера ассистентов Антона Аверьянова. Вроде как уже на февральский сбор в Турции он съездил простым туристом.

Непонятно, в чем сегодня заключается роль руководителя проекта ВАР Кирилла Верхолетова. Везде на первом плане Алексей Поройков, директор или технический директор этого самого проекта. И прежде всего тот, на ком и лежит основной груз работы. Ей он занимается вместе с заместителем Мажича, его давним приятелем и многолетним ассистентом Далибором Джурджевичем.

Сергей Фурса. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Инспекторы

И очень странная ситуация с инспекторами. Есть департамент инспектирования, есть его глава — Сергей Фурса. Но нет самих инспекторов, их части — 19 человек, которые работали на матчах РПЛ. Точнее, работали во время матчей в московском ВАР-центре. На стадионы они больше не ездят.

В этом сезоне сложилась такая практика, что они фактически стали видеоинспекторами — их перестали отправлять в командировки в города, где проходят игры РПЛ. Каждый тур назначенные инспекторы просматривали матчи в специальной комнате в ВАР-центре и оперативно оценивали работу рефери.

А в 30-м туре инспекторам не нашлось места даже в ВАР-центре. Впервые в истории чемпионата России им пришлось оценивать работу судей, находясь дома. Так как все восемь матчей проходили 25 мая одновременно, не было технической возможности обеспечить всех восьмерых инспекторов рабочими местами. На стадионы их тоже не отправили. Потому пришлось следить за судьями на экране телевизоров — с помощью телетрансляции, без дополнительных ракурсов.

19 инспекторов фактически выведены из ведения департамента инспектирования — ими руководит Мажич. Но при этом их все равно держат на расстоянии от судей, не приглашая на сборы и брифинги. Как им тогда узнавать нюансы трактовок тех или иных правил игры, установки, данные арбитрам, и как без этих знаний затем оценивать работу рефери? Загадка.

Тройка лучших — Карасев, Кукуян, Левников

По числу назначений в чемпионате России-2023/24 уверенно лидирует арбитр Андрей Фисенко. Он, правда, не получил ни одной игры в роли судьи, но 37 раз работал ВАР, АВАР и резервным. Это тоже уникальный факт, присущий периоду работы Мажича.

Из тех, кто выходил на поле, наибольшим доверием руководства департамента судейства пользовались Сергей Карасев, Павел Кукуян и Кирилл Левников. Много назначений в качестве рефери получали Евгений Кукуляк и Алексей Сухой, проведший свой лучший сезон в карьере.

Хорошо складывался чемпионат для Рафаэля Шафеева, ученика Мажича в программе УЕФА для молодых рефери. Пока судью из Волгограда не отправили на игру первой лиги «Родина» — «Арсенал», в которой он совершил серьезную ошибку и был отстранен от работы.

Среди ассистентов наибольшее доверие у Максима Гаврилина, Алексея Лунева, Андрея Образко и Рустама Мухтарова — у каждого из них от 21 до 23 игр в качестве ассистентов и АВАР. Кстати, помощников судей во второй части чемпионата практически перестали назначать АВАР — всего пару матчей дали Гаврилину. Из-за этого, естественно, ассистенты теряют и в числе игр, и в доходах.

Судейство одного матча стоило свыше полмиллиона

В чемпионате России состоялось 30 туров и проведено 240 матча. Для их обслуживания РФС задействовал 41 судью (включая ВАР и резервных), 45 ассистентов (включая АВАР) и 19 инспекторов. Две игры прошли без использования ВАР и АВАР.

Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам составили 129,4 миллиона рублей. То есть один матч в среднем обходился в примерно 539 166,67 рубля. Это без учета ежемесячных зарплат рефери.

Главные миллионеры

В чемпионате России-2023/24 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений получили в общей сложности 72 488 750 рублей. Учтены только гонорары за обслуживание матчей, кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получил Павел Кукуян — 4 112 500 рублей. Второй в списке миллионеров — Сергей Карасев (4 105 000), третий — Кирилл Левников (3 880 000).

В первой части сезона высоким заработком выделялся молодой Рафаэль Шафеев, опередивший нескольких опытных судей, например Владислава Безбородова и Сергея Иванова. Но затем он сбавил темп и в итоге не попал даже в десятку миллионеров.

Особенности назначений судей

Чемпионат-2023/24 войдет в историю как турнир, в котором при назначении судей перестали использовать принцип неповторяемости и географический принцип. Это означает, что один и тот же рефери в течение короткого времени мог не раз и не два работать на матчах одной и той же команды, а арбитр — обслуживать игру с участием клуба из своего региона.

Помимо невероятной востребованности Фисенко (37 матчей в чемпионате и 46 в сезоне), отмечу достижение Сухого — он стал единственным, кто не пропустил ни одного тура. У Евгения Буланова была 20-матчевая серия.

На смену упомянутым выше принципам пришел принцип «прикрепления» к командам. Его хорошо иллюстрируют примеры Кукуяна, Гаврилина, Сергея Иванова, Фисенко, Игоря Демешко и Карасева. Все они в этом сезоне получили по 10-12 назначений на игры с участием «Зенита». Еще у Кукуяна с десяток встреч «Динамо». Невероятно!

Невероятно и то, что сделали с Егором Егоровым. 31-летний нижегородец, сын известного российского рефери Игоря Егорова, в 30-м туре впервые в жизни обслуживал встречу РПЛ в роли судьи и установил рекорд. Он в ходе одного сезона дебютировал в первой лиге и тут же пошел на повышение. Два дебюта в течение девяти месяцев!

Егоров впервые работал судьей в первом дивизионе в 7-м туре в августе прошлого года — в ходе матча «Динамо» Мх — «Шинник». Всего он провел там около двух десятков игр. Такого быстрого повышения в ранге у арбитров еще не случалось.

У дебютанта все впереди, а вот карьера Безбородова подходит к концу. Понятно, что одна из его целей — создать «Клуб 300», то есть стать первым, кто проведет 300-й матч в чемпионате России в роли судьи. Он остановился на отметке в 299 игр. Очевидно, что 51-летнего петербуржца это не устроило и он сделает все, чтобы пройти дальше. Возможно, для этого ему дадут одну из игр в первом или втором туре — установить достижение и отпраздновать его. А потом можно на пенсию и в замы к Мажичу. Если только Безбородов не возьмется за еще один сезон. Силы для этого, похоже, у него есть.