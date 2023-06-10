Павлюченкова рассказала, что рисковала при смене тренера

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» отметила, что очень довольна выбором новой команды, которая подготовила теннисистку к «Ролан Гаррос» — 2023.

— У вас новая команда: тренер по теннису Пьер Деброссе, тренер по физподготовке Гийом Брунуар и физиотерапевт Эмерик Рубин. Можете рассказать давно ли знакомы с ребятами?

— В сентябре 2022 года я приехала в академию Патрика Муратоглу и стала делать только ОФП. Без тенниса. Там мне предложили поработать с Гийомом, как тренером по физической подготовке. Чуть позже к нам присоединился Эмерик. Так произошло наше знакомство. Когда я начала играть в теннис, то моим тренером был Саша [Павлюченков]. Пьер порой тоже приходил на корт, иногда играл со мной (он хорошо сам играет). Но моим личным тренером он стал только в феврале 2023-го. С Сашей закончили [сотрудничество] после Австралии.

— Сразу почувствовали, что вам комфортно с этим людьми?

— Да, и очень довольна своим выбором. Мне нравится наша динамика, когда мы находимся вчетвером. Много проводим времени вне корта, постоянно смеемся, играем в карты. Мне важно, чтобы за кортом тоже была хорошая атмосфера, сложилась определенная командная химия. Да и ребята молодые, голодные до крупных успехов. Получаю от них много энергии, заряда. Когда в ноябре я была полностью разобрана, они верили в меня, продолжали двигать вперед, всегда были на позитиве. Для них опыт работы со мной тоже хороший шанс заявить о себя, сделать важный шаг в карьере. Вместе двигаемся к одной цели.

— Круто, что вы открыты к новому, раз решили начать работать с молодыми тренерами.

— Конечно, я рисковала. Пьер был в прошлом году на «Ролан Гаррос» с одним парным игроком, но в целом для ребят это новый опыт. У них не было сотрудничества с теннисистами, которые бы доходили до высоких стадий ТБШ. Но сейчас все сомнения отпали. Восхищаюсь и горжусь своей командой. Как они прошли весь этот путь вместе со мной. Это важно и ценно для меня. Еще важный момент: мне нравится, что мы очень открыты друг к другу. Говорю Пьеру, что я не боюсь менять даже какие-то аспекты в технике. В фитнесе постоянно обсуждаем с Гийомом, что бы я могла улучшить. После разгромного поражения от Иги Свентек в Риме я пересмотрела матч и показала ему те моменты, где я не добегаю или вообще не пытаюсь догнать мяч. Мы сели, вчетвером все обсудили, и начали работать.

Павлюченкова дошла до четвертьфинала французского мейджора. Это лучший результат среди российских теннисисток.

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