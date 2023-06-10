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Сегодня, 11:30

Павлюченкова — о Медведеве: «Он самый простой парень на этой земле»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» рассказала о дружбе с Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

«Хочу начать с того, что безумно горжусь ребятами, — отметила Павлюченкова «СЭ». — Был период, когда все говорили, что в России есть только женский теннис, а сильных мужчин нет. Сейчас же парни на протяжении уже нескольких лет показывают великолепные результаты. Они все в топе, постоянно выигрывают турниры. Безусловно, они большие таланты, но еще и большие трудяги. Например, после Australian Open-2023 мы тренировались с Даней в академии Муратоглу. Видела, как он работал после неудачного для себя выступления. Выкладывался на 200 процентов на каждой тренировке. Был очень мотивирован. Поэтому совсем не удивилась, когда он стал брать один титул за другим. А еще они очень простые, если сравнивать их с другими топ-теннисистами, звездами из других видов спорта. Это всех подкупает. В академии Даня спокойно ходит среди детей, ест в общей столовой, порой стесняется лишнего внимания. Правда, он самый простой парень на этой земле. Очень ценю и уважаю это.

Андрей один из самых добрый людей, которых встречала в жизни. А это одно из главных качеств, которые я ценю в людях. Для него теннис — это вся его жизнь. Хотя он еще молодой, вокруг столько соблазнов. Это очень крутое качество. У меня такого не было, поэтому сейчас я беру очень многое от общения с ним. Про Карена тоже могу сказать самые теплые слова. Отличный игрок и товарищ, с которым всегда можно душевно побеседовать".

На «Ролан Гаррос» — 2023 из «Русской тройки» дальше всего прошел Хачанов. В четвертьфинале Карен уступил Новаку Джоковичу в четырех сетах.

Анастасия Павлюченкова. «Сейчас требую от себя больше, чем когда-либо». Павлюченкова — об историческом выступлении на «Ролан Гаррос»

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Даниил Медведев
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