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Сегодня, 10:49

Павлюченкова — о «Ролан Гаррос»: «Это была чертовски трудная поездка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свое выступление на «Ролан Гаррос» — 2023.

Она дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла чешке Каролине Муховой (5:7), 2:6).

«В этом году «Ролан Гаррос» был еще более особенным! Я так благодарен за всю поддержку и любовь, которую я получил. Это была чертовски трудная поездка, была упорная работа, много терпения и настойчивости, чтобы добраться сюда, но мы продолжаем двигаться вперед! До следующего раза», — написала Павлюченкова в своих соцсетях.

Напомним, что прошлый сезон 31-летняя теннисистка досрочно завершила из-за травмы.

Анастасия Павлюченкова. У Павлюченковой закончились силы. Россиянка вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос», но все равно восхитила

Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
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