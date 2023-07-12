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Сегодня, 13:54

Пивоварова считает, что Медведев победит Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Даниил Медведев является одним из фаворитов всего Уимблдона-2023 и должен одолеть американца Кристофера Юбэнкса в 1/4 финала турнира.

«Я считаю, что Даниил должен уверенно пройти Кристофера. Медведев сейчас находится в отличной форме, уверенно себя чувствует, и он — один из претендентов на трофей Уимблдона. После его победы над Циципасом я считаю, что Юбэнкс — это действительно опасный игрок. Но Стефанос сейчас находится не в лучшей форме, и у него появилось другое новое увлечение в виде Паулы Бадосы. Поэтому, мне кажется, он больше вдохновляется вне корта, чем на корте, и не показывает в данный момент тот уровень тенниса, который у него был. Поэтому я считаю, что Медведеву не нужно бояться того, что Юбэнкс обыграл Стефаноса, но серьезно настраиваться на матч, конечно, придется», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В четвертьфинале Медведев сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом. 27-летний спортсмен впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/12/20856506.shtml
Теннис
Уимблдон
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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