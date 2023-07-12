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Сегодня, 13:36

Тарпищев считает, что Рублев сыграл в свой лучший теннис в матче с Джоковичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Андрей Рублев показал свой лучший теннис в четвертьфинале Уимблдона против серба Новака Джоковича.

«Рублев играл в свой лучший теннис, думаю. Джокович просто оказался изощреннее и чище играл, разнообразнее. Грамотно действовал, использовал много мячей на противоходе. Новак любой пасьянс на корте может разложить. В игровых моментах он переигрывает любого и является фаворитом», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

11 июля Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин никогда не доходил дальше этой стадии в турнирах «Большого шлема», на его счету 8 поражений.

Источник: https://tass.ru/sport/18253525
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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