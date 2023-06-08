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Сегодня, 20:55

Пивоварова заявила, что Аванесян неожиданно раскрылась на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила игру 20-летней Элины Аванесян, которая попала в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер, но дошла до четвертого круга.

«Нельзя не отметить Элину Аванесян. Будучи лаки-лузером, обыграть в первом круге сеяного игрока — такую опытную Белинду Бенчич, — это большая победа. Надеюсь, в будущем мы увидим больше таких побед от Элины. Классно, что она смогла заявить о себе в основной сетке «Ролан Гаррос», несмотря на то, что проиграла Каролине Муховой в четвертом круге. Если меня не сильно удивила победа Аванесян во втором круге, когда она обыграла француженку Леолию Жанжан, то в дальнейшем Элина просто удивила, обыграв датчанку Клару Таусон, — со счетом 7:5 в решающем сете. Она совершенно неожиданно раскрылась для нас. Надеемся, что и в дальнейшем Элина будет радовать нас такими приятными сюрпризами», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Аванесян проиграла чешке Каролине Муховой в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 3:6.

В 1/4 финала Мухова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20626328.shtml
Теннис
Roland Garros
Анастасия Пивоварова
Элина Аванесян
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