Пивоварова заявила, что Аванесян неожиданно раскрылась на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила игру 20-летней Элины Аванесян, которая попала в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер, но дошла до четвертого круга.

«Нельзя не отметить Элину Аванесян. Будучи лаки-лузером, обыграть в первом круге сеяного игрока — такую опытную Белинду Бенчич, — это большая победа. Надеюсь, в будущем мы увидим больше таких побед от Элины. Классно, что она смогла заявить о себе в основной сетке «Ролан Гаррос», несмотря на то, что проиграла Каролине Муховой в четвертом круге. Если меня не сильно удивила победа Аванесян во втором круге, когда она обыграла француженку Леолию Жанжан, то в дальнейшем Элина просто удивила, обыграв датчанку Клару Таусон, — со счетом 7:5 в решающем сете. Она совершенно неожиданно раскрылась для нас. Надеемся, что и в дальнейшем Элина будет радовать нас такими приятными сюрпризами», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Аванесян проиграла чешке Каролине Муховой в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 3:6.

В 1/4 финала Мухова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.