Россиянки Корнеева, Тимофеева и Захарова впервые в карьере вышли в основную сетку турнира «Большого шлема»

Российские теннисистки Алина Корнеева, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова вышли в основную сетку Australian Open.

В финале квалификации 16-летняя Корнеева победила венгерку Анну Бондарь (6:3, 6:3), 20-летняя Тимофеева выиграла у австралийки Присциллы Хон (6:2, 4:6, 6:1), а 21-летняя Захарова — у швейцарки Симоны Вальтерт (7:6 (7:1), 6:1).

Все три россиянки впервые в карьере выступят на турнире «Большого шлема». Корнеева является первой ракеткой мира среди юниоров, она впервые участвовала в квалификации взрослого турнира «Большого шлема». Тимофеева играла в квалификации в четвертый раз, Захарова — в седьмой.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января.