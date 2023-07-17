Российский теннисист Демин стал первой ракеткой мира среди юношей

Теннисист Ярослав Демин возглавил юношеский рейтинг Международной федерации тенниса (ITF). 16 июля 17-летний россиянин проиграл в финале юниорского Уимблдона британцу Генри Сирлу со счетом 4:6, 4:6.

Благодаря заработанным очкам Демин поднялся в рейтинге на шесть позиций. Теперь в активе Демина 2445,5 очка и первое место. Далее расположились мексиканец Родриго Пачеко Мендес (2255,5) и Хуан Карлос Прадо Анхело из Боливии (2252,75).

Ранее Демин с Мендесом стали победителями на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде.