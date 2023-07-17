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«Большой шлем»

Сегодня, 20:13

Джокович был оштрафован на 8 тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на 8 тысяч долларов после того, как разбил ракетку о сетку во время финала Уимблдона-2023, сообщает The Independent.

Всеанглийский теннисный клуб подтвердил, что 36-летний спортсмен был оштрафован за «жестокое обращение с ракеткой» во время матча против испанца Карлоса Алькараса.

Джокович подарил сломанную ракетку болельщикам на трибунах после матча.

В финале 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» в пяти сетах проиграл Алькарасу (6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6). Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема».

Алькарас нанес Джоковичу первое за 10 лет поражение на Центральном корте Уимблдона. Новак не смог повторить рекорд Роджера Федерера (8) по числу титулов в этом турнире «Большого шлема».

Новак Джокович. Джокович проиграл в финале Уимблдона. Но Алькарасу очень далеко до уровня доходов серба
Источник: The Independent
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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