Самсонова завершила выступление на Australian Open, проиграв в первом круге Анисимовой

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла в первом круге Australian Open-2024 американке Аманде Анисимовой — 3:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

14-я ракетка мира Самсонова сделала 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету 339-й ракетки мира Анисимовой 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Анисимова встретится с победителем матча Надя Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США) — Людмила Самсонова (Россия, 13) — 6:3, 6:4