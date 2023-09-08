Соболенко объяснила, почему материлась на свою команду в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему кричала на представителей своей команды в матче полуфинала US Open против американки Мэдисон Кис.

25 летняя теннисистка обыграла Кис в трех сетах — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

«После тяжелых полуфиналов мы говорили, что, если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них. Но они знают, что я все равно их люблю. Они знают, что на это есть причины», — сказала Соболенко в послематчевом интервью.

В финале US Open Соболенко сыграет с другой американкой — Коко Гауфф.