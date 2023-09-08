Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open-2023 в ночь на 9 сентября, субботу. Их матч пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Медведев — Алькарас можно будет в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча 1/2 финала Открытого чемпионата США Медведев — Алькарас.

27-летний Медведев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, в четвертьфинале US Open победил соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:3, 6:4). 20-летний Алькарас, который является первой ракеткой мира, оказался сильнее немца Александра Зверева (6:3, 6:2, 6:4).

Победитель в мужском одиночном разряде US Open-2023 заработает 3 миллиона долларов.

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