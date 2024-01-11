Соболенко пошутила по поводу формы Джоковича во время показательного матча

Белорусская теннисистка Арина Соболенко восхитилась формой серба Новака Джоковича во время показательного матча в смешанном парном разряде перед Открытым чемпионатом Австралии-2024.

Спортсмены выступали в паре против греков Марии Саккари и Стефаноса Циципаса.

Во время одного из эпизодов Соболенко заявила: «Вау, какой у меня прекрасный вид. Уверена, мой парень не будет рад этому. Надеюсь, он этого не увидит». Ее комментарий вызвал смех у теннисистов и зрителей матча.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира. 25-летняя Соболенко на данный момент занимает второе место в рейтинге WTA.