Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:05

Соболенко пошутила по поводу формы Джоковича во время показательного матча

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко восхитилась формой серба Новака Джоковича во время показательного матча в смешанном парном разряде перед Открытым чемпионатом Австралии-2024.

Спортсмены выступали в паре против греков Марии Саккари и Стефаноса Циципаса.

Во время одного из эпизодов Соболенко заявила: «Вау, какой у меня прекрасный вид. Уверена, мой парень не будет рад этому. Надеюсь, он этого не увидит». Ее комментарий вызвал смех у теннисистов и зрителей матча.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира. 25-летняя Соболенко на данный момент занимает второе место в рейтинге WTA.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Новак Джокович
2
0
Читайте также
«Аталанта» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open: «Можешь ли ты перестать выигрывать?»
Кирьос: «У меня разбилось сердце, когда я узнал об отказе Надаля от Australian Open-2024»
Осака: «Думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»
Кафельников оценил результаты жеребьевки Australian Open для российских теннисистов
Кафельников назвал Джоковича и Соболенко фаворитами Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Селиваненко — о Рублеве перед Australian Open: «Не вижу причин бросаться терминами про «четвертьфинальный барьер»

Тренер Янчук оценил форму Рублева перед Australian Open-2024