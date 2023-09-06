Тиафо проиграл Шелтону в 1/4 финала US Open

Сегодня, 07:31
Американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал US Open. В четырех сетах он переиграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.
Матч продолжался 3 часа 9 минут. 20-летний Шелтон 14 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету 25-летнего Тиафо 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником 47-й ракетки мира будет серб Новак Джокович. Шелтон впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бен Шелтон (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2