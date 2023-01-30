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«Большой шлем»

Сегодня, 10:50

Турсунов: «Когда Соболенко и Рыбакина записаны в сетку, у меня всегда ощущение, что выиграет кто-то из них»

Алина Савинова
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Российский тренер Дмитрий Турсунов ответил на вопрос, ожидал ли выхода в финал Открытого чемпионата Австралии-2023 Елены Рыбакиной из Казахстана и белоруски Арины Соболенко.

«Финалистки более-менее ожидаемы. Я наблюдаю за тем, что делает Стефано [Вуков] с Еленой, поэтому для меня результат логичен. Что касается Соболенко, я говорил Стефано — когда Арина и Елена записаны в сетку, у меня всегда ощущение, что кто-то из них должен выиграть турнир.

У Рыбакиной не было стабильности в результатах. Был подъем в год, когда началась пандемия. Потом были травмы. Соболенко — очень талантливая, у нее огромнейший потенциал. Не использовать его — почти невозможно. Обе девушки рослые, у них сильная плотность в ударах, так что нет ничего удивительного. Достаточно много девушек в туре ничего не могут противопоставить их игре», — приводит Metaratings.ru слова Турсунова.

В финале Australian Open Соболенко обыграла Рыбакину. Для белорусской теннисистки эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

Источник: https://metaratings.ru/news/tursunov-zayavil-chto-ne-udivilsya-vykhodu-v-final-australian-open-sobolenko-i-rybakinoi-223678/
Теннис
Арина Соболенко
Дмитрий Турсунов
Елена Рыбакина
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