Винус, Возняцки, Изнер и Джонсон получили wild card на US Open-2023

Сегодня, 19:57
Стали известны обладатели wild card на Открытый чемпионат США-2023.
Среди женщин приглашения получили двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Кайла Дэй, Фиона Ферро, Сторм Хантер, Эшлин Крюгер, Робин Монтгомери и Клерви Нгунуэ.
У мужчин wild card получили Джон Изнер, Стив Джонсон, Алекс Микельсен, Бенжамен Бонзи, Ринки Хиджиката, Лернер Тиен, Майкл Ммо и Итан Куинн.
US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Ранее с турнира снялись Марин Чилич и Денис Шаповалов.