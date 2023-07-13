Жабер — первая теннисистка с 2012 года, обыгравшая трех соперниц из топ-10 на одном Уимблдоне

Тунисская теннисистка Онс Жабер повторила достижение Серены Уильямс на Уимблдоне.

Как сообщает Opta, Жабер стала первой теннисисткой, обыгравшей трех соперниц из топ-10 на одном Уимблдоне со времен Серены в 2012 году.

13 июля 28-летняя спортсменка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале турнира. В четвертьфинале Жабер оказалась сильнее Елены Рыбакиной (3-я ракетка), а в 1/8 победила Петру Квитову (9-я ракетка).

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.