Мирру Андрееву слишком жестко наказали на Уимблдоне. Фанаты требуют пересмотра правил

Поклонники российской теннисистки считают, что несправедливо штрафовать россиянку на ту же сумму, что и Новака Джоковича за хулиганство в финале.

Денежные штрафы за поведение на Уимблдоне приходят не сразу. Спустя несколько дней после финала в мужском одиночном разряде наказание настигло Новака Джоковича за его агрессию в титульном матче. Штраф серба составил 8 тысяч долларов. Больше на Уимблдоне-2023 не получил никто из теннисистов. Однако фанаты возмутились, что точно такую же сумму удержали с призовых Мирры Андреевой, хотя ее нарушение выглядит безобидным в сравнении с кейсом Джоковича. Так справедливо ли наказали 16-летнюю россиянку?

За что штрафы?

Мирра Андреева не сдержала эмоции в матче четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Киз. В случае выигрыша россиянка могла стать самой молодой четвертьфиналисткой турнира с 1997 года, когда до этой стадии дошла Анна Курникова. Естественно, в такой ситуации сложно сохранять спокойствие. Особенно когда победа начинает уплывать у тебя из рук. А ведь Мирра вела со счетом 6:3, 3:0.

В результате Андреева психанула дважды. Сначала после второй партии она с досадой бросила ракетку в сторону, за что ей было выписано предупреждение. Второй эпизод более спорный. В решающем сете при счете 2:5, 40:40, скользя по траве, правая нога Мирры подвернулась. Пытаясь поймать равновесие, она бросила ракетку о корт. Так как предупреждение у россиянки уже было, судья наказал ее штрафом на очко, что привело к матчболу Киз.

Андреева пыталась доказать свою невиновность: «Я скользила. Я ничего не делала. Это неправильное решение. Вы понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете? Я не бросала ракетку. Я скользила. Это неправильное решение». Однако наказание осталось в силе. Если внимательно посмотреть повтор, можно увидеть, что Мирра все-таки придала ракетке импульс, а не просто выпустила ее из рук. Но нужно сказать, что ни в первом случае, ни во втором физически не пострадали ни корт, ни ракетка, ни что-либо еще.

Новак Джокович в финале Уимблдона проштрафился один раз, но уровень агрессии явно перекрывает два случая Мирры. В начале решающего пятого сета серб сначала не смог реализовать свой брейк-поинт, а в следующем гейме упустил свою подачу. После чего он подошел и с остервенением ударил по деревянной стойке сетки, той, которая располагалась ближе к судье на вышке. Ракетка от такого удара сломалась и восстановлению не подлежит, а на стойке сетки остались следы от агрессивного форхенда Новака. Рефери, конечно, без внимания этот проступок не оставил, выписав Джоковичу предупреждение.

Фото Reuters

Что говорят болельщики?

Когда о штрафе Джоковича стало известно, болельщики сопоставили цифры и увидели несправедливость в наказании. Многие фанаты встали на сторону россиянки. Они требуют пересмотра правила.

В социальных сетях болельщики высказывают два основных аргумента, которые оба в пользу Мирры. Во-первых, люди считают, что у Джоковича было намного больше намерения нарушить правила. «Штраф Мирры совершенно нелепый, — пишет один из болельщиков. Ясно видно, что в том, что она сделала, не было никакого умысла». В умысле Новака, конечно, никакого сомнения нет. О нем красноречиво рассказывает разбитая ракетка.

Другой аргумент состоит в том, что штраф ничему не научит серба. Он может позволить громить свои ракетки хоть после каждого розыгрыша. Его доходы значительно превышают доходы Андреевой. Серб является лидером по заработанным на турнирах призовым за всю историю. Выступая в профессиональном туре 20 лет, он собрал чеков на сумму 171 миллион долларов. Доходы Мирры намного скромнее — больше 500 тысяч долларов, примерно половина из которых была заработана на Уимблдоне (262 тысячи долларов). Конечно, с 8 тысячами ей расставаться сложнее.

«Мирра слишком молода, чтобы выучить урок. Джокович уже давно прошел этот этап и может заплатить любой штраф, даже не заметив этого», — негодовали фанаты после новостей о штрафе.

Фото Reuters

Что говорят правила?

Правила в области штрафов за нарушения распространяются на все турниры «Большого шлема». В основном в них не прописаны конкретные суммы за конкретные действия. Кто-то может со злости пульнуть мячом и попасть в болбоя, а чей-то снаряд пролетит в миллиметрах от судьи, но в него не попадет. Поэтому в большинстве случаев обозначается предел, то есть до какой суммы теннисист может получить штраф.

Так, в правилах говорится: «Игроки не должны жестоко или со злостью бить, пинать и бросать ракетки или другое оборудование, находясь на территории турнира. Нарушение этого пункта должно повлечь за собой штраф игрока на сумму до 20 тысяч долларов за каждое нарушение».

«До 20 тысяч долларов» фигурирует в большинстве пунктов правил. Важный момент состоит в том, что штраф выписывается за каждое нарушение. Без разницы, получил ты за это просто предупреждение от судьи или с тебя сняли очки. Тем более игровые наказания имеют свою систему, которая тоже озвучена в правилах: за первое нарушение — предупреждение, за повторное — очки в пользу соперника, за третье и последующие подобные нарушения — гейм в пользу соперника.

У Мирры было два нарушения, каждое из которых стоило ей 4 тысячи долларов. У Новака — одно за 8 тысяч. Грубо говоря, злой умысел Джоковича был в два раза серьезнее намерений Андреевой. Конечно, оценить серьезность намерений сложно, но по факту серба признали более виновным.

И да, он не может разбивать ракетки в том количестве, в котором захочет. Ведь за дальнейшие нарушения его будут наказывать очками и геймами. Поэтому вселенской несправедливости здесь не видно. Новак знал, что может позволить себе разбить ровно одну ракетку, чтобы выплеснуть ненужные эмоции, при этом не сильно навредив себе финансово. Он ее и разбил. У Мирры эти знания пока не на таком профессиональном уровне, но они обязательно придут к ней с опытом.