Четвертая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал ситуацию с норвежкой Улрикке Эйкери, которая извинилась за выступление на Уимблдоне в паре с россиянкой Александрой Пановой.

«Россиян допустили к выступлению на Уимблдоне. Если Ульрикке играет в паре с россиянкой, это не говорит о том, что она поддерживает политику России. Вероятно, ее напарница провела 90 процентов своей жизни за пределами России. Не вижу в этом никакой поддержки России и причин для извинений. Это немного напоминает охоту на ведьм. Уимблдон разрешил спортсменам участвовать в турнире, как и ATP, и WTA. Не вижу проблемы в том, что она играла в паре с россиянкой. Думаю, она извинилась под давлением журналистов», — приводит слова Рууда NRK.

18 июля Эйкери публично извинилась за то, что на Уимблдоне-2023 играла в паре с Пановой. Она сказала, что сожалеет о своем выборе. Эйкери и Панова в паре дошли до второго круга Уимблдона. Ранее девушки также вместе играли на турнирах в Бад-Хомбурге и Бирмингеме.

Рууд — финалист трех турниров «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP. Он является единственным норвежцем, который побеждал на турнире ATP в одиночном разряде. Также Рууд обладатель рекордного рейтинга среди норвежских теннисистов.