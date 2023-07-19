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Сегодня, 14:15

«Почему она должна извиняться?» Норвежскую теннисистку защитили от травли за игру с россиянкой

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Теннисистка Ульрикке Эйкери.
Ульрикке Эйкери.
Фото Global Look Press
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Ульрикке Эйкери попала в сложную ситуацию из-за выступления в паре с россиянкой Александрой Пановой.

В Норвегии продолжают политику нетерпимости ко всему российскому. На этот раз под раздачу попала теннисистка Ульрикке Эйкери. Она не высказывалась в пользу нашей страны, а просто сделала неправильный, как посчитали у нее на родине, выбор партнера в парном разряде на прошедшем Уимблдоне. Норвежке пришлось извиняться за матчи с россиянкой Александрой Пановой.

Критика

В Норвегии внимание к паре Эйкери — Панова пришло только во время Уимблдона, хотя до этого они провели вместе еще два травяных турнира. Не особо удачно. В Бирмингеме выиграли один матч, в Бод-Хомбурге — вылетели после первой встречи.

На лондонском «мейджоре» им все уже удалось пройти стартовый круг. Норвежско-российский дуэт был сильнее Юлии Путинцевой и Линды Фрухвиртовой. Однако во втором круге им не удалось справиться с Оксаной Калашниковой и Ириной Шиманович. Можно было поблагодарить друг друга за эти три недели на травяных кортах и мирно разойтись, но в Норвегии решили, что необходимо призвать Эйкери к ответу.

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Журналист NRK Ян Петтер Салтведт в своей колонке, посвященной итогам Уимблдона, назвал выбор Ульрикке невежественным. Он также обвинил Норвежскую теннисную ассоциацию в том, что они не стали критиковать спортсменку. В конце статьи Салтведт решил пошутить, но лишь показал свои недостаточные знания в теннисе: «Эйкери и ее русская подруга выиграли один матч в парном турнире, что достаточно символично против чешской пары, в которую входила спортсменка по фамилии Путинцева». Если бы журналист NRK лучше изучил вопрос, то узнал бы, что пара не чисто чешская, а такая же интернациональная. Юлия Путинцева представляет Казахстан, который не указан в статье, а раньше выступала за Россию. Этот факт Ян Петтер явно не знал, иначе бы не только посмеялся над фамилией.

Теннисистка Александра Панова.
Александра Панова.
Фото Global Look Press

Тем не менее Салтведт — заметный журналист, работающий в крупнейшем издании своей страны. Он не раз высказывался против России. Его даже можно назвать главным хейтером Александра Большунова в норвежских СМИ. Еще во время Игр в Пекине после победы в скиатлоне Ян Петтер написал, что Большунов мог подождать золота до 2026 года, потому что его не должно было быть на Олимпиаде. А подводя итог лыжному сезону-2022/2023, заявил, что по таким лыжникам, как Александр, никто не скучает.

В случае с Эйкери статья Салтведта подняла волну критики, и теннисистке пришлось оправдываться.

Извинения

Оправдания из Ульрикке выбили журналисты все того же издания NRK. «Когда дело дошло до выбора партнера в парном разряде на Уимблдонском турнире, я думала только о спортивном аспекте, а не о национальности. Мне нужно было подумать об этом заранее, но, к сожалению, я не подумала. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире, и полностью поддерживаю Украину», — заявила Эйкери.

Теннисистка Ульрикке Эйкери.
Ульрикке Эйкери.
Фото Global Look Press

Встать в пару с российскими и белорусскими игроками ни для кого до этого момента не было проблемы. На том же Уимблдоне-2023 в одной команде с нашими теннисистами играли представители Германии, Франции, Бельгии, Италии.

У Эйкери явно не было огромного выбора, с кем выступать на Уимблдоне. Сама она занимает 55-е место в парном рейтинге, Александра Панова — 78-ю позицию. В целом по уровню они друг другу подходят. Другой выбор мог пойти норвежке во вред. В данном же случае они все-таки преодолели первый круг, и каждая заработала почти 14 тысяч долларов. Готов ли журналист NRK заплатить теннисистке эту сумму, лишь бы она не играла с русскими?

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За Ульрикке неожиданно заступился главный теннисист Норвегии Каспер Рууд. Он считает, что спортсменке абсолютно не за что извиняться: «Я не вижу, что она поддерживает Россию, поэтому не понимаю, почему она должна извиняться. Уимблдон допустил россиян на турнир, WTA и ATP тоже. Мы следуем их правилам, потому что выступаем в этих организациях. Поэтому не думаю, что должна быть проблема, что она выбрала в партнеры русскую».

При этом Рууд обвинил журналистов за их работу: «Я думаю, что, скорее всего, она извинилась, потому вы в СМИ оказываете на нее давление». NRK сообщает, что пытался связаться с Ульрикке, но им ответили, что никаких дополнений к озвученному не будет.

Рууду же нужно быть осторожнее со своими высказываниями. В Норвегии не сильно любят даже нейтральные слова в отношении России. Так, например, за мнение, что спортсменов не должны отстранять на основании паспорта, затравили олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Астрид Якобсен. В результате ей пришлось покинуть пост главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета Норвегии. Хотя сама Астрид отрицает политическое давление, утверждая, что это был ее добровольный выбор.

Теннис
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