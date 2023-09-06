Биография Арины Соболенко: первая ракетка мира и любовный треугольник

История белорусской теннисистки.

Арина Сергеевна Соболенко

Дата рождения: 5 мая 1998 года.

Место рождения: Минск, Белоруссия.

Рост: 182 см.

Вес: 80 кг.

Вид спорта: теннис.

По итогам US Open белорусская теннисистка Арина Соболенко становится первой ракеткой мира. Ига Свентек после вылета в 1/8 финала турнира, где уступила латвийке Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6), опускается на вторую строчку. Таким образом, 25-летняя белоруска впервые в карьере возглавит мировой рейтинг.

Семья и детство

Будущая первая ракетка мира родилась в Минске. Ее отец, Сергей, также был спортсменом — он до 19 лет занимался хоккеем. Неудивительно, что Арина тоже заинтересовалась спортом. Однажды она с отцом проезжала мимо теннисных кортов и попросила отвести ее на занятия.

Фото Global Look Press

Вскоре тренировки наскучили девочке. Однако Соболенко не хотела разочаровывать своих родителей и продолжила заниматься теннисом. И не прогадала. В детстве у Арины не было кумиров — она мечтала состояться как спортсменка и внести собственный вклад в историю тенниса:

«Если честно, кумиров у меня не было. Когда друзья моего отца говорили мне, что я будущая Шарапова — она тоже кричала, — я всегда злобно отвечала: «Нет. Я будущая Соболенко!» Мне нравился теннис Серены, и, конечно же, Шараповой тоже очень нравился», — рассказывала теннисистка в интервью «СЭ».

Первым тренером Соболенко стала Елена Вергеенко. По словам специалиста, работалось с Ариной непросто — девочка была очень упрямой.

«Один раз выгнала ее с тренировки, второй... Я ей делаю замечание — она мне десять слов в ответ. В коллективе это слышали, мне тоже неприятно было. Энергетика, эмоции от нее просто рекой лились», — рассказала Вергеенко nv-online.info.

Поэтому сотрудничество тренера с Соболенко было недолгим — когда спортсменке исполнилось 11 лет, специалист попросила родителей найти Арине другого наставника. Теннисистка успела поработать с такими специалистами, как Сергей Александров, Татьяна Пучек, Владимир Перко. В 12 лет начала делать успехи — выиграла первый турнир на открытом первенстве СДЮШОР.

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Карьера в теннисе

На детском уровне Соболенко не сильно выделялась. На ее счету пять побед на детских соревнованиях под эгидой юниорского ITF, всего две из которых — в одиночном разряде. Но с 2015 года, после полноценного перехода на взрослый уровень, Арина начала показывать результаты.

Под руководством Владимира Перко она выиграла свой первый взрослый титул ITF. Позднее Соболенко сотрудничала со своим спарринг-партнером Антоном Дубровым и тренером по физподготовке Вадимом Сашуриным. В 2016-м она начала работать с Халилом Ибрагимовым и показала солидный прогресс — всего за неделю увеличила скорость ввода мяча в игру на 25 км/ч.

Тогда же Соболенко дебютировала в Кубке федерации в составе сборной Белоруссии. Под руководством Ибрагимова Арина сумела добраться до первой сотни рейтинга WTA, но затем предпочла сменить тренера. Полгода белоруска работала со шведом Магнусом Норманом, а затем начала сотрудничество с россиянином Дмитрием Турсуновым.

В августе 2018 года Соболенко сумела выиграть свой первый титул WTA — победным для Арины стал турнир в Нью-Хейвене. По итогам года теннисистка почти добралась до топ-10 мирового рейтинга, финишировав на 11-й строчке. А также получила награду «Новичок года».

В последующие годы Соболенко продолжала прогрессировать. Она прекратила сотрудничество с Турсуновым, некоторое время поработала с немецким специалистом Дитером Киндлманом. В настоящее время тренером белорусской теннисистки является ее давний спарринг-партнер Антон Дубров.

К сентябрю 2023 года Арина сумела выиграть 19 титулов WTA, один турнир серии «Большого шлема» в одиночном разряде — Australian Open-2023 и два в парном — US Open-2019 и Australian Open-2021. По итогам выступлений на Открытом чемпионате США-2023 стала лидером мирового рейтинга.

Фото Global Look Press

Лидерство в рейтинге WTA

Арина Соболенко впервые в карьере становится первой ракеткой мира по итогам US Open-2023. Польская теннисистка Ига Свентек возглавляла рейтинг с 4 апреля 2022-го до 11 сентября 2023-го, в общей сложности 76 недель.

«Во-первых, я не сомневалась, что Свентек выйдет в финал. Только от меня зависит, выйду ли я в финал. Мне очень хотелось провести этот финал и решить все на корте. Поэтому мне было грустно. Весь этот год я изо всех сил старалась достичь цели — стать первой ракеткой. Это невероятно. Это безумие, я до сих пор не могу в это поверить. Я действительно боялась, что из-за этой новости сильно отвлекусь. Так что я была действительно сосредоточена. Я не хотела терять ни одного очка», — так Соболенко прокомментировала свое лидерство в рейтинге на пресс-конференции после вылета Свентек в четвертом круге.

Достижения

Победительница 19 турниров WTA (13 — в одиночном разряде)

Победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open-2023)

Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (US Open-2019, Australian Open-2021);

Финалистка Итогового турнира WTA 2022

Финалистка Кубка Федерации-2017

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Арина Соболенко с кубком Australian Open. Фото Global Look Press

Где живет Арина Соболенко

В настоящее время белорусская теннисистка постоянно проживает и тренируется на территории США. В своих социальных сетях Соболенко ответила на вопрос одного из своих подписчиков и подтвердила, что переехала в Майами. Арина часто делится снимками со своего места проживания.

Арина Соболенко вне корта

Помимо спорта в жизни белорусской теннисистки есть и другие занятия. Арина очень любит фотосессии. Ей нравится делиться красивыми снимками в социальных сетях. Соболенко даже призналась: если бы не теннис, то она могла бы стать моделью:

«Я не знаю, можно назвать это моим хобби, мне нравятся красивые фотографии — так я доказываю самой себе, что могу выглядеть хорошо, потому что большую часть времени мне не до гламура. Но мне нравится смотреть на себя накрашенную, в красивом платье. Кем бы я стала, если не теннисисткой? Есть несколько вариантов. Я бы стала моделью. Или, возможно, занялась бы боксом . Мое хобби — делать классные снимки, устраивать фотосессии. А еще мне нравится баскетбол. Как видите, вариантов немало», — рассказала Арина пресс-службе турнира в Хертогенбосе.

Фото из соцсетей теннисистки

Комментарии от Александра Лукашенко

Согласно неофициальной информации, в 2018 году президент Белоруссии помог Соболенко решить вопрос с агентом — об этом рассказал бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Ярослав Писаренко.

«До своего взлета в 2018 году она подписала контракт с неким российским агентом. По его условиям он стал спонсором Соболенко. Ей оплачивали все издержки, но призовые уходили тому самому агенту. И сам по себе контракт был очень долгосрочен, то есть это не год и не два, а гораздо больше. На встрече где-то за закрытыми дверями Соболенко изложила все свои проблемы Лукашенко. Тот самый агент был действительно нечист на руку, и на него было заведено уголовное дело в России по статье «Мошенничество». Ему дали понять: либо ты разрываешь контракт с Соболенко, либо выдаем тебя в Россию», — сказал Писаренко на YouTube-канале «ЧестнОК».

В начале 2021 года Соболенко победила на турнире WTA в Абу-Даби, с чем ее поздравил сам президент Белоруссии. А в 2023 году Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту прокомментировал результат выступления Арины на турнире WTA 1000 в Майами и заявил, что будет с ней разбираться. Чемпионка Australian Open тогда не смогла выйти в полуфинал, проиграв 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте.

«Выиграла турнир, Рыбакину победила, помните? Недавно проиграла Рыбакиной в финале, вчера — в четвертьфинале кому-то в Майами, или где она там проиграла. Мы это все знаем, что молодец Соболенко, она выиграла. А что проиграла, шесть двойных ошибок в последней игре и мало попадала даже в корт? Я еще с ней буду разбираться по этому поводу», — сказал Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту.

Соболенко ответила на вопрос о комментариях главы государства в апреле. Она отметила, что не имеет ничего общего с политикой и старается не связываться с этим.

«Комментарии Лукашенко? Понимаю, что это не помогает наладить атмосферу. Не знаю, что сказать. Он может комментировать мою игру, комментировать все, что хочет. Я не имею ничего общего с политикой. Я просто спортсменка из Беларуси. Просто стараюсь делать все, что могу, в своем виде спорта. И пытаюсь концентрироваться на себе», — заявила Соболенко Tennis Majors.

Фото Global Look Press

В июне 2023 года первой ракетке Белоруссии вновь адресовали политические вопросы — в том числе о совместных фотографиях с президентом страны. На что теннисистка ответила обтекаемо.

«Мы играли много матчей Кубка федерации в Белоруссии. Он был там, фотографировался с нами после матча. Ничего плохого в то время не происходило ни в Белоруссии, ни на Украине, ни в России. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Я говорила это много раз, и вы знаете, на чем я стою. У вас есть мой ответ. Я не хочу, чтобы спорт вмешивался в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу участвовать ни в какой политике. Я просто хочу быть теннисисткой», — цитирует теннисистку портал TennisMajors.

Спустя пару дней спортсменку вновь атаковали политическими вопросами. Однако Соболенко уже жестко открестилась от них.

«Я не хочу говорить о политике. Я уже сделала все свои заявления, они у вас есть. Не хочу говорить о политике, давайте говорить о теннисе. Пожалуйста, дайте мне передышку от политики!» — сказала Арина на пресс-конференции в рамках «Ролан Гаррос"-2023.

Личная жизнь Арины Соболенко

Соболенко некоторое время встречалась с белорусским теннисистом Матвеем Божко. Затем ей приписывали роман с тренером Дмитрием Турсуновым (хотя оба это категорически отрицали).

Но затем стало известно о помолвке Арины — она лично сообщила об этом в 2019 году. Кто стал избранником теннисистки, история умалчивает. Спортсменка лишь дала понять, что жених — точно не ее тренер.

Константин Кольцов и Арина Соболенко. Фото из соцсетей теннисистки

Роман Соболенко с Кольцовым

Теннисистка и бывший белорусский хоккеист Константин Кольцов начали делиться совместными снимками в 2021 году. Однако на их связь до этого намекнула супруга и мать троих детей Кольцова, Юлия. Еще в 2020 году девушка выложила в социальных сетях громкий пост, в котором объявила о разводе и заявила, что ее мужа увели из семьи.

«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...» — написала Юлия, отметив на фотографии в посте Соболенко.

Громкая публикация о любовном треугольнике и измене спровоцировала шквал критики в адрес первой ракетки Белоруссии, которую называли разлучницей. Не прошел мимо даже Александр Лукашенко. В мае 2020 года во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения НАН лидер государства допустил высказывание, которое многое оценили как посыл в адрес теннисистки и ее звездного любовника.

«Люди понимают, что сегодня, если ты уже целовался с кем-то, целуйся дальше, не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц. Если ты терся где-то в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких», — сказал Лукашенко.

Кольцов также высказался в своих социальных сетях, попросив прекратить поток негатива в адрес своей возлюбленной.

«Большая просьба, люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому никакого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!» — написал Кольцов в социальных сетях.

Хейт только укрепил любовь Арины и Константина. С 2021 года бывший хоккеист стал появляться на турнирах с участием Соболенко. Возлюбленные часто делятся совместными снимками и даже думают о детях. У Кольцова уже есть трое — от предыдущего брака.

25-летняя теннисистка в 2022 году в социальных сетях выложила ролик, в котором задала Константину вопрос от подписчиков: «Когда в декрет?» Хоккеист заявил «Скоро».

Кольцов — бывший форвард клубов КХЛ и НХЛ, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», завершил карьеру в 2016 году в 35-летнем возрасте и тогда же начал карьеру тренера в минском «Динамо». В сезоне-2021/22 он работал ассистентом в московском «Спартаке», а с 2022 года перешел в уфимский «Салават Юлаев».

Социальные сети Арины Соболенко

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