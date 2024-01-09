Личная жизнь Новака Джоковича: образцовый брак, большая семья и недвижимость по всему миру

Теннисист и его супруга воспитывают двоих детей.

Где жил и живет сейчас Новак Джокович

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в Белграде. Семья жила бедно в маленькой съемной квартире, но поддерживала желание ребенка заниматься теннисом и тратилась на его тренировки и экипировку. Родители постоянно были в долгах, занимали деньги у ростовщиков под большие проценты. В 11-летнем возрасте мальчик пережил бомбежку столицы бывшей Югославии. Несмотря на постоянные финансовые трудности семьи и весь ужас военного времени, у будущей звезды остались только хорошие воспоминания о детстве.

Талантливого мальчика заметили в немецкой теннисной академии Ники Пилича, куда он поступил в 1999 году. Здесь теннисист занимался четыре года, после чего вернулся на родину и через несколько лет начал выступать на взрослом уровне.

Победы и титулы позволили Джоковичу в 2005 году приобрести недвижимость в Монте-Карло, где условия для жизни и тренировок были лучше. Вместе с супругой Еленой он прожил в княжестве почти на 15 лет. В 2020-м семейство решило переехать в Испанию. Теннисист приобрел виллу в Марбелье за 10 миллионов долларов. Периодически супруги с детьми проводят время и отдыхают в своих апартаментах в США.

Новак Джокович в молодости, родители Джоковича Срджан и Дияна. Фото Global Look Press

Семья Новака Джоковича: где он вырос

Мать Дияна и отец Срджан сыграли большую роль в жизни и карьере теннисиста, они посвятили себя воспитанию сына. Новак не раз признавался, что всеми своими успехами обязан родителям. Джокович-старший в прошлом спортсмен, играл в футбол, а также был летчиком. Он немало времени потратил на поиски спонсоров для будущей звезды тенниса. Родители долгое время отдавали последние деньги на его снаряжение и участие в турнирах.

«У нас было много бессонных ночей. Утром мы просыпались, и у нас не было средств, чтобы купить детям хлеба или самые обычные вещи, это было больно. Пока мы искали менеджеров, спонсоров, то потеряли много нервов. Здесь никто не хотел его спонсировать, хотя муж стучал в тысячи дверей. Он не просил инвестировать — хотя бы дать какие-то контакты, но его никто не хотел слушать. Было такое, что Срджан уезжал с Новаком на соревнования, а я оставалась с двумя детьми без денег на хлеб. Думаю, мы были очень храбрыми. Если бы он родился в другой стране, то все сложилось бы иначе. Здесь у нас не было никакой поддержки. Все эти переживания стоили мне моего здоровья», — вспоминала Дияна Джокович.

В семье есть еще два младших сына — Марко и Джордже. Оба пробовали свои силы в теннисе, но заиграть на должном уровне у них не получилось. Джордже все-таки связал свою жизнь с профессиональным теннисом, стал директором турнира ATP в Белграде.

Родители обожают Новака, но иногда их любовь негативно сказывается на его репутации. И мать, и отец часто жестко высказываются о соперниках сына или ситуациях, в которые он попадает. Публичные заявления разрушают имидж сербского теннисиста в мире. Например, когда в 2022 году его не пустили на Открытый чемпионат Австралии из-за отказа от вакцинации от COVID-19, мать и отец обвиняли власти страны в жестоком отношении к сыну.

«Я чувствую себя ужасно все время, что они держат его в заключении. Это просто несправедливо. Это не по-человечески. Там так грязно, а еда такая ужасная, но ему не хотят давать шанса переехать в какую-нибудь лучшую гостиницу или дом, который он уже арендовал», — говорила мать Джоковича о задержании Новака перед депортацией из Австралии.

Новак Джокович с женой Еленой. Фото Соцсети

Личная жизнь Новака Джоковича: жена и дети

Новак Джокович женат на Елене Ристич. Пара начала встречаться в 2005 году, хотя они знакомы с детства. Теннисист называет жену любовью всей своей жизни. Влюбленные долго встречались, прежде чем пойти под венец и официально зарегистрировать отношения. Знаменательное событие произошло только в 2014-м, предложение было сделано годом ранее. Церемония бракосочетания прошла на острове Святого Стефана в Черногории. Своему первенцу, который родился в 2014 году, Новак и Елена дали имя Стефан, в 2017-м в семье появилась на свет дочь Тара.

Супруга Джоковича занимается воспитанием детей, а также является директором благотворительного фонда Novak Djokovic Foundation. Организация поддерживает юных и талантливых теннисистов из малоимущих семей.

Стефан Джокович пошел по стопам отца, он делает первые шаги в теннисе. Раньше его кумиром был соперник отца Рафаэль Надаль, сейчас он фанатеет от Карлоса Алькараса.

«Он подражает их игре, форхенду Надаля, эмоциям. Это замечательно», — говорит Новак.

Супруги уже несколько лет придерживаются в питании веганства. «Новак первым стал веганом. Я была настоящим мясоедом и до сих пор очень люблю мясо, но не ем», — рассказала Елена.

Фото Global Look Press

Скандалы с участием Новака Джоковича

Теннисисты — одни из самых эмоциональных спортсменов. Неудивительно, что в заведенном состоянии во время игры они постоянно попадают в скандалы. В последние несколько лет серб успел угодить в несколько неприятных ситуаций.

На US Open-2020 в матче четвертого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты в первом сете Джокович после упущенного гейма сильно ударил ракеткой по мячу и попал в линейную судью, в результате инцидента арбитр упала. Извинения не спасли ситуацию. Серба дисквалифицировали за «агрессивное поведение», а также лишили всех заработанных призовых на турнире.

Новак настолько был расстроен, что даже не пошел на послематчевую пресс-конференцию. Но все же опубликовал в своих соцсетях извинения перед женщиной и организаторами турнира.

Летом 2020-го в период ограничений из-за пандемии COVID-19 Джокович организовал турнир Adria Tour в Задаре (Хорватия), где не соблюдались профилактические меры. В частности, разрешились рукопожатия, массовые скопления людей без ношения медицинских масок и респираторов, отсутствовала социальная дистанция. Как итог — несколько спортсменов и тренеров, включая самого Джоковича и его жену Елену, сдали положительные тесты на COVID-19. После этого Новак подвергся резкой критике общественности.

В 2022 году первая ракетка мира пропустила сразу несколько крупных турниров — Australian Open, US Open, четыре «мастерса» в Северной Америке, что существенно сказалось на его рейтинге. Причина — отсутствие вакцинации от COVID-19. Серб — противник прививок, вдобавок несколько медицинских комиссий не разрешили ему вакцинироваться по состоянию здоровья. Теннисисту с учетом введенных ковид-правил отказали в визе в США и Канаде.

Громким скандалом обернулся прилет Джоковича в Австралию в начале 2022 года с медицинским исключением и справкой о недавно перенесенной болезни вместо вакцинации от коронавируса. Серба задержали в аэропорту Мельбурна, пограничная служба аннулировала визу и постановила выдворить его из страны. Адвокатам теннисиста удалось добиться отмены этого решения в Федеральном суде Австралии, игрока освободили из отеля временного содержания. Но министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о том, что виза первой ракетки мира и действующего чемпиона Australian Open все же аннулировала «в интересах защиты здоровья граждан страны». На этот раз апелляция стороны спортсмена в Федеральном суде была отклонена, после чего он все же был депортирован. При этом данная крайне неприятная ситуация не помешала Новаку вернуться на один из любимых турниров в 2023-м.

Фото Global Look Press

Чем владеет Новак Джокович

Состояние рекордсмена по числу титулов «Большого шлема» (24 на начало 2024 года) и числу недель во главе рейтинга ATP (300 на декабрь 2023 года) оценивается в 240 миллионов долларов. Доход состоит не только из призовых за достижения на турнирах, существенную сумму ему приносят различные бизнес-проекты.

Например, в 2016 году Джокович приобрел винодельню площадью шесть гектаров в сербской Шумадии. Первый урожай был собран в 2020-м, в первой партии вина было выпущено около 8500 бутылок стоимостью от 30 до 35 евро. Среди сортов — шардоне и шираз.

Несколько проектов Новака связаны с пропагандой полезного питания. В 2013 году теннисист написал книгу «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства тела и духа». В 2018-м спортсмен совместно с режиссером Джеймсом Кэмероном и актером Джеки Чаном сняли документальный фильм под названием «Переломный момент», где рассказывается о важности растительного питания.

С 2015 года Джокович выпускает линию полезных продуктов питания под маркой DjokoLife. В нее входят безглютеновые хлебцы, тосты из рисовой муки, батончики, овощные коктейли.

Новак владеет несколькими ресторанами здорового питания. Первое веганское заведение было открыто в 2016 году в Монако под названием Eqvita. Представленное меню состоит из органических продуктов растительного происхождения, средний чек составляет 25 евро.

В линейке заведений Джоковича есть не только веганские. В 2008 году он открыл в Белграде ресторан Novak Cafe & Restaurant, который считается одним из самых популярных в Сербии. В столице действуют два филиала, еще одна точка работает в Крагуеваце.

Зимой 2020 года Новак стал обладателем 80 процентов акций фирмы QuantBioRes из Дании. Организация разрабатывает пептид — вещество, которое препятствует заражению коронавирусом клеток человека.

Джокович построил и семейный бизнес — это компания по организации спортивных мероприятий Family Sport.

Также теннисист вложился в компанию по производству питьевой воды Waterdrop из Австрии. Примечательно, что бутылки выпускаются в стекле, а не с использованием пластика.

Бизнес-вложения позволяют Джоковичу много зарабатывать, а на вырученные средства он скупает недвижимость. Так, звезда спорта владеет одной квартирой в Майами (США), двумя апартаментами в Нью-Йорке (США), виллой в Марбелье (Испания), несколькими домами в родном Белграде и квартирой в Монако (Монте-Карло).

Как и многие известные спортсмены, Джокович имеет внушительный автопарк. В его коллекции есть Aston Martin DB9, Bentley GT, Mercedes Benz S500, Audi R8, BMW M55D, электрический 508 GT Peugeot, Peugeot RCZ, Tesla Model X и Fiat 500. Также сербский теннисист владеет частным самолетом фирмы NetJets.