Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:25

Мирра Андреева: биография российской теннисистки

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Telegram Дзен
История жизни юной и талантливой спортсменки.

Семья Мирры Андреевой

Мирра Александровна Андреева родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске. Рост — 1,71 м. В теннис ее отдали родители в возрасте 6 лет — этот вид спорта очень нравится маме спортсменки. У нее есть старшая сестра Эрика, которая также является профессиональной теннисисткой.

Со временем Мирра начала делать успехи, но не забывала и об учебе. Родители, мама Раиса и папа Александр, перевели дочку на заочную форму обучения, чтобы она успевала и тренироваться, и учиться. Своими кумирами Андреева называет Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Я всегда восхищалась Федерером, он всегда был моим любимым игроком. Но после того, как Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 2022 году... Меня это очень впечатлило, потому что, вернувшись после травмы, он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

Могу сказать, что мысленно я стараюсь иногда подражать ему. В определенные моменты спрашиваю себя, как бы он поступил в такой ситуации, при таком счете. Да, можно сказать, что иногда я беру пример с него», — заявила Андреева на пресс-конференции Уимблдона-2023.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото Global Look Press

Начало карьеры Мирры Андреевой

Первое время российская теннисистка работала под руководством Марины Павловой в красноярском клубе «Теннис Холл». Большую мотивацию Мирре давал пример старшей сестры Эрики, которая в 14 лет стала третьей ракеткой мира в своей возрастной категории.

Ради дальнейшего развития карьеры семья Андреевой перебралась в Сочи, а затем в Подмосковье. В настоящее время спортсменка вместе с сестрой тренируется во французской академии Elite Tennis в Каннах, где когда-то работал Даниил Медведев.

Мирра дебютировала в основной сетке соревнований WTA-тура на турнире WTA 250 в Тунисе в октябре 2022. За год юниорка сумела выиграть четыре турнира ITF — в Эль-Эспинаре, Мейтаре и два в Анталье.

В 2023 году россиянка победила на соревнованиях ITF в Кьяссо и Беллинцоне и сумела попасть в топ-200 WTA. Также успехи на турнирах ITF позволили теннисистке оказаться в основной сетке «тысячника» в Мадриде, где Андреева дошла до стадии 1/8 финала.

В мае 2023 года Мирра впервые попала в основную сетку турнира «Большого шлема» — на «Роллан Гаррос» спортсменка выступала до третьего круга, где уступила Кори Гауфф. В июне Андреева через квалификацию пробилась в основную сетку Уимблдона.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото AFP

Достижения Мирры Андреевой

В конце апреля 2023 года россиянка в Мадриде выиграла свой первый матч на турнире WTA в карьере и стала самой молодой участницей 1/8 финала соревнований категории WTA-1000. До этого Андреева стала единственным игроком в истории ITF, которому удалось выиграть несколько титулов уровня ITF W60 или выше до достижения 16 лет (у теннисистки три таких титула).

Мирра стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. Также российская теннисистка является второй спортсменкой в возрасте до 17 лет, достигшей стадии 1/8 финала в женском одиночном разряде на Уимблдоне в ХХI веке. Первой была Мария Шарапова — в 2003 году.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото Reuters

Личная жизнь Мирры Андреевой

16-летняя спортсменка считает себя перфекционисткой на корте. При этом в жизни она себя ведет совершенно по-другому.

«На самом деле я немного странная перфекционистка. В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально. Это типа, я не знаю... Я не перфекционистка, но на корте веду себя так», — говорит о себе Андреева.

При этом Мирра очень общительна. Во время пресс-конференций спортсменка любит пошутить и ведет себя достаточно игриво в диалогах с журналистами.

«Я просто такая, какая есть. Я немного, конечно, волнуюсь каждый раз, когда мне говорят, что у меня будет пресс-конференция или какие-то интервью, но я просто стараюсь оставаться собой и пошутить всегда... Неплохо пошутить, потому что и тебя это расслабляет, и, в принципе, потом общаться легче с людьми. Поэтому я просто такая, какая есть — и вот», — сказала Андреева в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше».

Большую поддержку теннисистке оказывает ее мама. Когда у Мирры и ее старшей сестры пошли серьезные результаты, Раиса Андреева сосредоточилась на их карьерах и воспитании: ездила с ними по турнирам и следила за учебой.

Увлечения Мирры Андреевой

Но все же спортсменка считает себя достаточно скромной. Ей нравится гулять под дождем, читать книги и слушать музыку. Причем в ее плейлисте изобилие различных исполнителей.

«Могу начать с Майкла Джексона или Queen, а потом перейти на рэп или другие жанры. Все зависит от настроения. Перед матчами стараюсь слушать энергичную музыку, чтобы выходить на корт с правильным настроем», — говорит о своем вкусе Мирра.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото AFP

Где живет Мирра Андреева

В настоящее время российская теннисистка проживает в Каннах вместе со старшей сестрой Эрикой, которая поддерживает ее во всем.

«Я наблюдаю за тем, как она меняется и растет. Думаю, она так успешно выступает благодаря работе над психологией. Она начала мыслить как взрослый человек. Также она большой фанат тенниса, всю жизнь его смотрит. Если любить теннис так же сильно, как она, просто невозможно не достичь хороших результатов», — заявила Андреева о своей сестре Мирре пресс-службе WTA.

Соцсети Мирры Андреевой

Instagram*: https://instagram.com/_mirraandreeva 

(компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации)

Теннис
Ролан Гаррос
Уимблдон
Даниил Медведев
Мария Шарапова
Мирра Андреева
Софья Тартакова
0
Читайте также
Гребцы отказались подписывать политическую декларацию. Это закрыло им дорогу на ЧМ
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра вылетела с Уимблдона и не пожала руку арбитру. Андрееву засудили?