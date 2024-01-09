Корнеева близка к дебюту на взрослом «Большом шлеме». Молодые россиянки рвутся в основу Australian Open

Алина, Эрика Андреева и еще несколько наших теннисисток преодолели первый круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Матчи основной сетки теннисного Australian Open начнутся в Мельбурне 14 января, но квалификация первого в сезоне турнира «Большого шлема» уже стартовала. Причем на сутки позже, чем планировалось — в расписание вмешался дождь. Тем не менее свои первые матчи уже успели провести и выиграть сразу несколько молодых российских теннисисток во главе с победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2023, лучшей юниоркой мира прошлого года Алиной Корнеевой и Эрикой Андреевой, чья младшая сестра Мирра попала в основную сетку по рейтингу.

Дебют 16-летней звездочки

16-летняя Корнеева в прошлом сезоне, напомним, произвела фурор на юниорском уровне. Алина выиграла Открытый чемпионат Австралии в финале у Мирры Андреевой, затем первенствовала на «Ролан Гаррос» и дошла до финала Уимблдона, а на US Open решила не ехать, сконцентрировавшись на взрослой карьеры. Но все же сделала исключение для Итогового юниорского турнира ITF, где в финале разгромила японку Сару Сайто 6:3, 6:0.

Что касается взрослых турниров, то Алина в 2023-м сыграла на десяти соревнованиях. И в двух одержала победы, первенствовав в марте на турнире категории W60 в ЮАР и в июле на W100 в Португалии. Причем на последнем турнире в финале разгромила француженку Кароль Моне 6:0, 6:0. В прошлом октябре Корнеева дебютировала на уровне WTA, из квалификации дойдя до второго круга турнира в Гонконге. В ноябре она поднялась уже на 156-е место в рейтинге, хотя сейчас опустилась на 180-ю строчку. Что, впрочем, и неудивительно, ведь юная россиянка в соревнованиях с октября не выступала.

«Сложно дать себе оценку, лучше спросить у моих тренеров. Конкретный балл я не могу себе поставить, так как не хочу принижать или увеличивать свои победы и поражения за этот год. Было много позитивных моментов и хороших матчей, где я не всегда выходила победителем, но получила большой опыт. Это был хороший год, но впереди еще много работы», — рассказала 16-летняя теннисистка «СЭ» в начале января.

И начала сезон-2024 она с победы, обыграв опытную американку Сачию Викери на старте квалификации Australian Open 6:4, 3:6, 7:5. Причем в решающем сете Алина дважды уступала с брейком, но сумела проявить характер. Во втором круге она сыграет с 24-летней китаянкой Ма, которая не входит даже в топ-200. А вот в случае преодоления этого барьера Корнеевой, вероятно, придется непросто — скорее всего, ее соперницей станет 26-летняя венгерка Анна Бондарь, не так давно входившая в топ-50. Хотя наша талантливая юниорка все равно вполне способна квалифицироваться на свой дебютный «Большой шлем» среди взрослых.

Эрика Андреева. Фото Global Look Press

Андрееву и Кудерметову ждет дерби

В общей сложности в сетку квалификации попали более десяти россиянок, в том числе весьма яркие персонажи. Особо отметим 19-летнюю Эрику Андрееву и 20-летних Марию Тимофееву и Полину Кудерметову. Эрика, пусть сейчас и находится в тени младшей сестры, также считается весьма перспективной. В концовке прошлого сезона она неплохо выступала на турнирах, вплотную приблизившись к топ-100, и в данный момент находится на 115-й строчке.

В стартовой встрече квалификации в Мельбурне она отдала только три гейма, однако во втором круге ее ждет куда более серьезная оппонентка — Кудерметова. Младшая сестра Вероники Кудерметовой на старте и вовсе проиграла лишь два гейма. И пусть в рейтинге она сейчас только 186-я, настроена весьма решительно. В общем, предсказать итог российского дерби за выход в финал квалификации крайне сложно. Интересно будет посмотреть и на 144-ю ракетку мира Тимофееву, которая, напомним, уже имеет в своем активе титул на уровне WTA — в июле 2023-го она первенствовала в Будапеште. После победы над соотечественницей Дарьей Астаховой (6:2, 6:3) во втором круге квалификации Мария встретится с 28-летней австралийкой Астрой Шармой. Кроме того, 21-летняя Анастасия Захарова сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон.

Кстати, сейчас в Австралии разгорелся небольшой скандал вокруг wild card на Australian Open. Дело в том, что организаторы турнира решили не приглашать в основную сетку первую ракетку Австралии среди женщин, 105-ю в классификации WTA Арину Родионову, на прошлой неделе обыгравшую, в частности, американку Софию Кенин. 34-летняя уроженка Тамбова, уже почти 20 лет назад получившая австралийское гражданство, не скрывала своего разочарования. И, по-видимому, так расстроилась, что вылетела уже на старте квалификации. Зато организаторы предоставили wild card другой бывшей россиянке, а ныне австралийке — Дарье Сэвилл (в девичестве — Гавриловой).

Добавим, что у мужчин в квалификации из россиян выступал только Иван Гахов, но он вылетел в Мельбурне уже в первом круге. Впрочем, не стоит забывать, что остальные теннисисты «второй волны» из России Павел Котов, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко благодаря успехам в прошлом сезоне закрепились в топ-100 и прошли в основную сетку Australian Open напрямую.