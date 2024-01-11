Личная жизнь Серены Уильямс: строгость отца, скандалы с Шараповой и дети от миллионера

Теннисистка и ее супруг воспитывают двоих дочерей.

Где выросла и живет сейчас Серена Уильямс

Серена Уильямс родилась в сентябре 1981 года в Сагино, штат Мичиган (США). В детстве она вместе с семьей часто переезжала из одного штата в другой. Несколько лет они жили в Калифорнии, затем — во Флориде. Семья была небогатой, поэтому ютилась в маленьких квартирах.

Когда Серене было 9 лет, американский тренер Рик Маччи пригласил ее в теннисную академию во Флориде, в которой специалист занимал пост директора. Семья обосновалась в Уэст-Палм-Бич. Флорида — любимое место для теннисистки, здесь она живет до сих пор и пока не планирует переезжать. При этом у нее есть квартира в Париже, в столицу Франции она приезжает на отдых.

Орасин и Ричард Уильямс. Фото Global Look Press

Семья Серены Уильямс

Родители Серены сыграли важную роль в жизни спортсменки. Отец Ричард Уильямс руководил охранным агентством, именно он был первым тренером спортсменки. Мать Орасин работала медсестрой в местном госпитале. В их семье — пятеро детей, все девочки, три старшие сестры Йетунде, Иша и Линдрея являются сводными по матери. Винус — первая совместная дочь Ричарда и Орасины.

Ричард привел Серену и Винус на корт, когда его дочерям было 3 и 4 года. Старшие сестры тоже участвовали в тренировочном процессе — подкидывали мячики, приносили воду и еду.

Ричард учил дочерей отрабатывать удар по мячу, причем сразу же ракетками для взрослых. Глава семейства не делал поблажек из-за возраста сестер и был жестким наставником. Он продолжал контролировать их во время тренировок, даже после того, как у них появился свой тренер. В 1999 году Уильямс развелся с супругой, но он не бросил девочек, продолжал им помогать в спортивной подготовке. Его упорство и вера в успех дочерей легли в основу фильма Рейнальда Грина «Король Ричард». Кинокартина была номинирована на «Оскар» в шести номинациях, но получила одну статуэтку — Уилл Смит за роль отца сестер удостоился премии за «Лучшую мужскую роль».

И Винус, и Серена неоднократно выигрывали турниры «Большого шлема» и стали чемпионками Олимпийских игр. Они стали одними из лучших спортсменок в мире. Девушки признаются, что это заслуга их отца.

В сентябре 2003 года в семье случилась трагедия. Самая старшая из сестер Йетунде была расстреляна в собственном внедорожнике, за рулем которого был ее бойфренд Роланд Уормли. Девушка скончалась на месте. Своей сестре Серена посвятила победу на Australian Open в 2007 году, где в финале обыграла россиянку Марию Шарапову (6:1, 6:2).

Винус и Серена Уильямс. Фото Getty Images

Личная жизнь Серены Уильямс

Сейчас Серена замужняя мать, когда-то американская теннисистка крутила романы с самыми завидными женихами. Среди ее поклонников были звезда американского футбола Брайант Маккинни, актер Джеки Лонг, теннисист Григор Димитров, французский тренер Патрик Муратоглу.

Сердце Серены смог завоевать создатель социальной сети Reddit Алексис Оганян. В 2017 году спортсменка шокировала всех, представ перед публикой с округлившимся животом. Уильямс выиграла Australian Open-2017 будучи на втором месяце беременности. 1 сентября родилась девочка, которой дали имя Олимпия. Через год теннисистка дала откровенное интервью для Vogue, где рассказала, как тяжело ей далось восстановление после родов. Спортсменка перенесла экстренное кесарево сечение, после чего ее мучила одышка, оказалось, что в ее легкие попали сгустки крови. Также врачи обнаружили гематому в районе живота, вызванную кровоизлиянием в месте операции.

В ноябре 2017 года молодые родители отправились под венец. Предложение Алексис сделал еще в декабре 2016 года. Торжество прошло в Центре современного искусства в Новом Орлеане. На Серене было платье от Sarah Burton для Alexander McQueen. На свадьбе было много звездных гостей, среди них певица Бейонсе, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и актриса Ева Лонгория. Права на эксклюзивную фотосессию свадебной церемонии приобрело издание Vogue.

Весной 2023 года стало известно, что Уильямс станет мамой во второй раз. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях, подписав фото с супругом: «Я была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala». На благотворительном мероприятии ?Серена не скрывала свою беременность, а, наоборот, выбрала платье силуэта «русалка», которое отчетливо демонстрировало ее интересное положение. В августе на свет появилась вторая дочь по имени Адира.

Серена Уильямс и Алексис Оганян. Фото Global Look Press

Скандалы с Сереной Уильямс

Серена нередко закатывала сцены и скандалила на корте, оскорбляла судьей и получала за это штрафы. Но самый неприятный момент связан с обвинением в употреблении допинга. В 2016 году стало известно, что сестры Уильямс с 2010 года использовали препараты из запрещенного списка ВАДА, но на все случаи были оформлены терапевтические исключения. В числе принимаемых препаратов назывались оксикодон, гидроморфон, преднизолон. Серена не стала отрицать сам факт употребления и заявила, что лекарства были прописаны врачами от хронических заболеваний.

Параллельно с этим скандалом дисквалификацию на два года за употребление милдроната получила главная соперница американки — Мария Шарапова. Российская теннисистка считалась основной конкуренткой Серены на протяжении более чем 10 лет. Все началось в 2004 году, когда 17-летняя Маша сенсационно обыграла американку в финале Уимблдона. Уильямс тогда произнесла пророческую фразу: «Я больше никогда не проиграю этой сучке». И это получалось у нее отлично, статистика личных встреч в итоге составила 2-14 не в пользу россиянки.

Если на корте звезды тенниса все же сдерживали свои эмоции, то за пределами — не всегда. Они часто обменивались колкими высказываниями в адрес друг друга. В 2013 году в журнале Rolling Stone вышло интервью Серены, в котором она обвинила конкурентку в том, что она увела у нее парня. Речь шла о болгарском теннисисте Григоре Димитрове, который после расставания с американкой начал встречаться с россиянкой. В ответ на это Мария рассказала об отношениях соперницы с женатым мужчиной, у которого есть дети. Это был намек на ее тренера Патрика Муратоглу.

Серена Уильямс и Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Чем владеет Серена Уильямс

Серена Уильямс — одна из самых богатых спортсменок мира. За свою карьеру она заработала более 94 миллионов долларов. Также у нее большое количество рекламных контрактов и бизнес-проектов. В разные периоды она была лицом брендов Gatorade, Nike, Delta Air Lines, Aston Martin, Pepsi, Puma, Beats by Dre, IBM, Intel и Chase Bank.

Теннисистка обожает моду, поэтому в 2018 году выпустила собственную линию одежды S by Serena. Вещи от именитой спортсменки можно приобрести от 50 до 150 долларов. Через год она решила создавать ювелирные украшения, вместе с производителем бриллиантов KP Sanghvi была презентована коллекция Serena Williams.

Amazon Studios заключила контракт с Сереной на съемки документального фильма о ней. Сама теннисистка выступила в роли исполнительного продюсера. «У меня есть много историй, которые я хочу рассказать, в том числе продолжение моей собственной, и это возможность поделиться ими со всем миром», — говорила Уильямс.

Серена написала детскую книгу под названием «Приключения Кай-Кай», которую она посвятила своей старшей дочери. Главная героиня произведения — любимая кукла Олимпии, у которой даже есть своя страничка в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На нее подписано более 300 тысяч подписчиков.

Летом 2016 года Серега вместе с Шараповой и китайской теннисисткой Ли На приобрела часть акций самого крупного ММА-промоушена мира — UFC. Также американка владеет пакетом акций футбольного клуба «Майами Долфинс», входит в совет директоров SurveyMonkey, является советником правления фэнтезийной футбольной игры на базе блокчейна Sorare и зарабатывает на криптовалюте.

Победительница 23 турниров «Большого шлема» вложилась в биткоины Lolli, платформу NFT Bitski, приложение Cash от Block Inc, фитнес-компанию Tonal, компанию по производству витаминов и биодобавок Olly и организацию, которая ищет таланты в Африке в области IT-технологий Andela Series D. В 2019 году американка открыла венчурный фонд Serena Ventures с целью поддержки перспективных компаний, которые основали женщины и представители меньшинств. Легендарная теннисистка привлекла 111 миллионов долларов, которые инвестировала в 50 стартапов.

С 2022 года Серена стала владельцем новой команды американской Национальной женской футбольной лиги «Лос-Анджелес» вместе с другими известными женщинами — Натали Портман, Джессикой Честейн и Евой Лонгорией.

Состояние позволяет Серене покупать роскошные дома в США и Европе. Так, в 2020-м она за 8 миллионов долларов приобрела особняк во Флориде, в котором ранее жил бейсболист «Сент-Луиса» Ядер Молина. У звезды мирового спорта также есть недвижимость в элитном районе Пеннок-Пойнт. В 2007 году спортсменка купила апартаменты в седьмом округе Парижа, окна квартиры выходят на Эйфелеву башню. В 2017-м Серена купила шикарный дом в Беверли-Хиллз. У теннисистки также есть несколько личных автомобилей. Среди них Rolls-Royce Ghost, Bentley Continental Supersports и даже Mini.