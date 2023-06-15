«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики

Белорусская теннисистка призналась в документальном фильме, что из-за своей национальной принадлежности подвергается оскорблениям и угрозам.

Один из лидеров мирового женского тенниса Арина Соболенко сделала душераздирающие признания на камеру в документальном сериале Break Point, новые серии которого увидят свет на платформе Netflix 21 июня. Как следует из трейлеров и анонсов, 25-летняя белоруска в этой картине рассказывает об ужасном давлении, которому подверглась на Западе после начала СВО. При этом законы Белоруссии также заставляли спортсменку быть очень осмотрительной в своих высказываниях. В этой тяжелой психологической ситуации вторая ракетка мира даже подумывала прервать свою карьеру.

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Эмоции захлестывали

«Звучали призывы отстранить всех игроков из России и Белоруссии, — вспоминает Арина в фильме события февраля и марта 2022 года. — Я заметила, что на меня начали смотреть странно, ненавидеть только из-за моей страны. В соцсетях болельщики писали в мой адрес проклятия. Что-то вроде «Сдохни» или «Пусть твоя семья умрет от рака». Я видела эти сообщения и чувствовала, что больше не могу справляться с давлением».

Известно, что одним из организаторов травли Арины до сих пор выступает тренер украинки Леси Цуренко Никита Власов. Весной 2022 года он открыто призывал к расправе над белоруской. «Госпожа Соболенко — это же подружка Лукашенко, — говорил скандальный специалист в одном из интервью. — Ее молодой человек — Константин Кольцов — вообще играет с Лукашенко в одной команде. А Соболенко сама подписывает провластное письмо. Ребята, вы о чем? В туре играет человек, который непосредственно поддерживает режим президента Белоруссии».

Сама Цуренко в марте этого года не вышла на матч против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе, сославшись на панические атаки. Действия своего наставника Леся объяснила следующим образом: «У моего тренера был конфликт с Ариной. В начале СВО (слово изменено соответствии требования законодательства РФ. — Прим. «СЭ») эмоции захлестывали — нервы у всех были на пределе».

Травля Соболенко в публичном пространстве продолжилась и на Открытом чемпионате Франции-2023, где из-за агрессивного поведения украинских журналистов Арине пришлось проводить две пресс-конференции в закрытом режиме.

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Теннис вне политики?

Здесь надо объяснить, почему политические хейтеры обрушились именно на Соболенко. Помимо того что эта теннисистка сейчас на виду, в прошлом ее действительно считали любимицей Александра Лукашенко. Президент Белоруссии многократно публично восхищался ее игрой, а в 2017 году якобы помог Арине решить проблемы с агентом. Во время акций белорусской оппозиции в 2020 году теннисистка подписала письмо с призывом к спортсменам своей страны отказаться от политических выступлений.

После всего этого украинские журналисты во время «Ролан Гаррос» — 2023 попытались вывести Соболенко из состояния равновесия вопросами, которые больше походили на обвинения. В результате спортсменка заявила, что не чувствует себя на пресс-конференциях в безопасности, и взяла паузу в общении со СМИ. Правда, в конце концов Арина все-таки вышла к медиа, которые буквально вынудили белоруску признаться, что в данный момент она не поддерживает действия Лукашенко.

Новые серии Netflix во многом являются продолжением этой истории. Как следует из трейлера, в этом фильме Соболенко выступает с пацифистской позицией. Собственно, она неоднократно озвучивала ее и раньше, заявляя, что не является политиком и не в состоянии влиять на текущую ситуацию. Похожие мнения порой высказывают и российские звезды тенниса, хотя их многократно провоцируют представители западных и украинских СМИ.

Ранее стало известно, что во время турнира в голландском Хертогенбосе россиянка Вероника Кудерметова отказалась общаться с глазу на глаз с украинской корреспонденткой Дарьей Мещеряковой. Эта журналистка намеревалась поговорить с нашей теннисисткой об Уимблдоне и спонсорском контракте с «Татнефтью». Вероника уклонилась от беседы на том основании, что заявленные темы не относятся к текущему турниру. Однако нет никаких сомнений, что преследование Кудерметовой продолжится. Что касается Соболенко, то Арина после отдыха на Мальорке приступила к тренировкам на травяных кортах. Белоруска считается главным фаворитом предстоящего Уимблдона — конечно, если сумеет абстрагироваться он политического хейта.