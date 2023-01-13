У Пике отобрали Кубок Дэвиса. Новый скандал после развода с Шакирой

Амбициозный проект по реформе престижного командного теннисного турнира потерпел крах.

Кубок Дэвиса — один из старейших теннисных турниров. К примеру, Открытый чемпионат Австралии появился на пять лет позже. Матчи в рамках Кубка начали играть еще в 1900 году, а 79 лет спустя — под эгидой Международной федерации тенниса. До 2018-го у турнира был один формат, но экс-футболист Жерар Пике (точнее компания под его управлением) привнес новый формат в традиционный Кубок Дэвиса. Не все оказались согласны играть по таким правилам. А теперь проект и вовсе потерпел крах.

Иллюзорный Kosmos

12 января стало известно, что медиакомпания Жерара Пике и Международная федерация тенниса разорвали договор на проведение Кубка Дэвиса. Как сообщает французское издание 2Playbook, причиной стали финансовые разногласия. По информации источников, компания должна была оплачивать каждый розыгрыш Кубка, внося по 40 миллионов евро. Но во время пандемии условия были пересмотрены. Компания Пике два года подряд выплачивала только половину от этой суммы. ITF надеялась, что прежние выплаты вернутся, но этого не случилось.

«ITF подтверждает, что сотрудничество с Kosmos по проведению Кубка Дэвиса завершено. Несмотря на это, все запланированные соревнования этого года будут проведены, а финал состоится в Малаге в ноябре 2023-го. ITF заключила выгодную сделку в 2018 году, которая привела к увеличению количества участников, призового фонда и интереса к Кубку Дэвиса, а также обеспечила финансирование для поддержки развития нашего вида спорта.

Теперь мы сосредоточены на проведении еще одного розыгрыша турнира и росте интереса к крупнейшему ежегодному международному соревнованию в спорте", — говорится в заявлении ITF.

Реформа Кубка

До 2018-го все матчи проводились в одном формате — были домашние и выездные игры. В Мировой группе выступали 16 команд, для победы необходимо было выиграть четыре матча в течение года. Пять лет назад в Кубке Дэвиса количество команд было увеличено до 18: 12 коллективов, прошедших квалификацию, четыре полуфиналиста прошлого года, две страны, получившие уайлд-кард.

Эти команды разделялись на шесть групп, по три в каждой, и матчи проходили по круговой схеме. Победители групп и еще две команды, занявшие второе место с лучшими показателями по матчам и сетам, выходили в финальную стадию турнира — сначала в четвертьфинал. Командные соревнования включали в себя три матча — две одиночные и одну парную. Кто выигрывал как минимум в двух матчах из трех, проходил дальше. Победителю вручался Кубок Дэвиса.

В результате в финале стало намного больше команд, следовательно, количество матчей увеличилось, а сроки соревнований стали сжатыми. Теннисистам приходится сложнее, несмотря на то что пятисетовые матчи были упразднены. Противостояние между командами занимает один день, и иногда одному спортсмену приходится играть в двух матчах.

Жерар Пике. Фото Global Look Press

Критика нового формата

Инициатором неоднозначной реформы стал испанский футболист Жерар Пике — он владеет спортивной и медиаинвестиционной группой Kosmos Holding. В сотрудничестве с японским миллиардером Хироси Микитани он предложил вложить три миллиарда долларов в Кубок Дэвиса. Голосование за реформы проводилось в августе 2018 года, и тогда больше 70 процентов теннисных федераций поддержало Пике.

Рафаэль Надаль и Новак Джокович сразу же заявили, что готовы играть в обновленной финальной части Кубка. Роджер Федерер был другого мнения: «Участие в обновленном Кубке Дэвиса? Очень сомневаюсь, честно говоря. Будет видно, как примут такой формат. Во всяком случае не думаю, что он мне подходит. Такой Кубок Дэвиса заточен под представителей нового поколения теннисистов».

Не обошелся без критики и французский теннисист Николя Маю, бывший первый номер парного рейтинга: «Кубок Дэвиса умер. Часть истории нашего спорта выброшена на обочину за пригоршню долларов».

Александр Зверев и вовсе отказался играть в финале Кубка Дэвиса. Он помогал своей команде в квалификационном этапе, но дальше не выступал: «Формат надо изменить, я придерживаюсь этого. Я тот, кто держит свое слово. Хочу выиграть Кубок Дэвиса, но настоящий Кубок Дэвиса».

Шакира. Фото Global Look Press

Новая песня Шакиры

Практические сразу после разрыва между Пике и ITF продолжился конфликт между Пике и бывшей женой футболиста певицей Шакирой. Звездная пара рассталась летом 2022 года из-за измены спортсмена. Он начал отношения с другой девушкой, пока еще был женат на Шакире. После певица выиграла суд об опеке над двумя сыновьями, и Жерар теперь может видеться с ними только с согласия матери.

Шакира на этом не остановилась — исполнила новую песню в студии аргентинского диджея Bizarrap. Текст наполнен строчками о Пике, его новой девушке и отношением к этой ситуации:

Извини, я уже села в другой самолет.

Я не вернусь, не хочу снова разочароваться.

Ты так усердно притворяешься чемпионом.

А когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны.

Такая волчица, как я, не для новичков.

Шакира упомянула девушку Пике, рассказав, что она переросла бывшего мужа: «Вот почему ты с девушкой, такой же, как ты сам». Затем пообещала, что не вернется к нему, даже если тот будет умолять, а в конце обвинила Жерара в том, что он ее бросил одну. Шакира не забыла упомянуть и о том, что новой пассии Пике в два раза меньше лет, чем ей самой, но она стоит двух таких, как она, и пожелала футболисту поумнеть: «Так много работы в зале, но поработай чуточку и с мозгами тоже».

12 января оказался крайне неудачным днем для Жерара Пике — его снова уничтожила бывшая жена и он потерял хороший теннисный контракт. Правда, Кубок Дэвиса от этого может только выиграть — может, даже вернется к старому формату.