Новый камбэк Рублева. Андрей — повторил свой лучший результат на Уимблдоне

В четвертом раунде вторая ракетка России встретится с Александром Бубликом, которому недавно проиграл финал в Галле.

Уимблдон. Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:4

Андрей Рублев (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2

Матчей, которые пришлось доигрывать с предыдущего дня, на этот раз было на Уимблдоне совсем немного. Даниил Медведев обыграл француза Маннарино, Стефанос Циципас дожал Энди Маррея. Лидеры сборной России (исключая Медведева) имели все шансы пройти дальше, но получилось это только у Андрея Рублева. Дарья Касаткина же проиграла Виктории Азаренко и выбыла из борьбы за титул на Уимблдоне.

Хорошее настроение не помогло Касаткиной

Днем доиграл свой матч против француза Маннарино Даниил Медведев — вырвал тай-брейк в третьем сете, и прошел в четвертый раунд Уимблдона. Россиянин сказал, что хочет и дальше так играть на «Шлеме» — получилось лучше, чем вчера, хотя два дня подряд это делать сложно: «Последний такой матч два года назад я проиграл Хуркачу. 4:4 — это всегда нелегко. Сразу начинаешь нервничать, не хочешь проиграть этот сет, потому что инициатива может перейти к сопернику. Рад, что смог закрыть матч на тай-брейке. Сегодня я хорошо играл с самого начала, у нас были невероятные розыгрыши».

Остальным россиянам нужно было начинать все сначала — для них новый день означал еще один матч. Дарья Касаткина уверенно стартовала на Уимблдоне, но с третьей игрой не справилась. В оппонентки ей досталась чемпионка Australian Open Виктория Азаренко. И перед матчем с белоруской Даша была в хорошем настроении.

Уже много раз говорилось, что дождь и другие накладки постоянно вмешиваются в расписание Лондонского «мейджора». Было такое, что одновременно несколько игроков были уже в третьем круге, а добрая сотня теннисистов — только во втором. Некоторые на тот момент не преодолели и первого. К Касаткиной все это отношения не имело — ее матчи не были затронуты из-за погоды.

Россиянка успела поиграть на центральном корте, так как ее соперница была из Великобритании, страны-хозяйки турнира. «Благодарю за радушный прием на центральном корте в Великобритании. Очень рада снова быть здесь. Я уже сыграла здесь два матча, и мне повезло с расписанием — после каждого матча есть день отдыха. Думаю, я одна из самых везучих игроков здесь, учитывая обстоятельства на Уимблдоне в этом году», — такими были слова спортсменки на пресс-конференции после выхода в третий раунд.

Уровень соперниц был примерно равным — в последнее время и Азаренко, и Касаткина выдают как отличные серии игр, так и достаточно провальные. Но по статистике впереди была все-таки Вика, выигравшая все три встречи против Даши. Начало матча получилось ровным и равным — обменявшись взятыми геймами на своих подачах соперницы подарили друг другу по брейку. После этого у Касаткиной случился абсолютный провал — она отдала Азаренко четыре гейма подряд. Россиянка даже допустила двойную ошибку на сетболе, а в остальном ей сильно помогли виннерсы. У Даши их было всего три за сет.

Вторая партия получилась чуть более упорной, но, в целом, такой же быстрой. Касаткина взяла свою подачу, потом упустила ее, а затем реализовала обратный брейк и сравняла счет. Но не смогла до конца включиться в борьбу и позволила Азаренко заработать матчбол на приеме. За час и 17 минут Виктория победила Дарью и теперь сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с Софьей Кенин, чемпионкой Открытого чемпионата Австралии-2020, которой в Лондоне пришлось пробиваться через квалификацию.

Виктория Азаренко и Дарья Касаткина. Фото Reuters

Упорство Рублева

Андрей Рублев боролся за выход в следующий круг с бельгийцем Давидом Гоффеном. Раньше россиянин встречался со своим соперником дважды — и оба раза на различных стадиях турниров Большого шлема. Все из них остались за Андреем. В новой встрече Рублев начал не идеально, но неберущихся розыгрышей тоже было мало. В середине партии Гоффен отыграл брейк у Рублева, который тот сделал буквально в предыдущем гейме, но Андрей сразу вернул преимущество. В целом же Давид часто ошибался — по крайней мере, больше, чем россиянин.

Во второй партии бельгиец встрепенулся и заиграл мощнее, но по счету этого особо не было видно. Рублев и Гоффен шли очень ровно, не допуская слишком грубых оплошностей, позволивших бы другому выйти вперед. На тай-брейке (логичном завершении сета) у Андрея было два сетбола, но Давид всех их отыграл, а потом и взял партию.

На волне успеха Давид опасно начал лидировать в третьей партии, когда сразу же сделал брейк, а потом еще и упрочил преимущество. Казалось бы, Андрей «поплыл», почти проиграл сет, и теперь неизвестно, что будет дальше. Россиянин упустил тройной брейк-поинт в самом начале партии, но, к счастью, сумел включиться и едва не взял сет без тай-брейка. Но до конца реализовать задуманное сразу не удалось — в этот раз пришлось решать все в лотерейном гейме, который Рублев выиграл.

Давид Гоффен и Андрей Рублев. Фото Reuters

После своего крутого камбэка Андрей без проблем взял последнюю партию матча, захватив инициативу сразу же. Целых два брейка с комфортом позволили Рублеву лидировать в сете и взять матч. Следующая игра будет мегаважной — россиянин сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, которому недавно уступил финал в Галле. Надеемся, что в этот раз будет по-другому. Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Рублев ни разу не доходил до четвертьфинала.

В четвертый круг на «мейджоре» впервые в карьере шагнул еще один россиян — Роман Сафиуллин, который оказался сильнее аргентинца Гвидо Пелью и теперь сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.