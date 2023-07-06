Рублев оказался сильнее Карацева в русском дерби. Андрей — в третьем круге

Британцы тепло встретили победу россиянина.

Уимблдон. Второй круг. Мужчины

Андрей Рублев (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5

Уимблдон не может пройти без сучка и задоринки, это же Уимблдон. Теннисисты жалуются на расписание. Новак Джокович уже вышел в третий круг соревнований, Александр Зверев сегодня сыграл первый матч. Только на центральном корте и корте № 1 есть закрывающаяся крыша, остальным нужно ждать, пока в дождливом Лондоне наладится погода. Так было и с Асланом Карацевым и Андреем Рублевым, которые должны были сойтись еще в среду.

Два слова — русское дерби. Мы хорошо знаем Андрея Рублева и Аслана Карацева, и они друг друга — тоже. Они вместе побеждали в сборной и в парном разряде, а еще боролись против друг друга в миксте на Олимпийских играх. Сегодня сильнее оказался Рублев.

Андрей Рублев. Фото AFP

Бодрое начало

Ребята бодро начали матч. Рублев взял гейм у Карацева, но на него это никак не повлияло, под конец первого сета он отыгрался, провел пару великолепных розыгрышей. Именно поэтому здесь все решилось на тай-брейке: Аслан показал очень хорошее чувство мяча, разводил по разным углам Андрея, а тот, в свою очередь, уже начинал нервничать. Партия за Карацевым.

Тем временем на трибуне был замечен Тейлор Фриц, который вечером должен играть с Микаэлем Имером. Он находится вместе с ребятами в одной половине. Так что можно предположить, что помимо дружеских намерений (они неплохо общаются с Рублевым) он приглядывался к потенциальному противнику, хотя встретятся они еще нескоро.

Второй сет Рублев провел более уверенно, преимущество по всем статистическим показателям было на его стороне. Но, что немаловажно, когда мы говорим о таком игроке, как Андрей Рублев, после проигранного сета он часто выбивается из колеи, грубо говоря, психует. Однако в этот раз он был неэмоционален и собран, стойко продержавшись всю партию. Карацеву нужно было как-то отвечать.

Третий сет прошел более стремительно, чем остальные. Рублев не растерял концентрацию, но и Аслан не сбавлял темпа. В некоторых ударах ему просто не везло. Да и в целом Рублев — такой себе соперник для второго круга, в том плане что Аслану досталась не самая легкая сетка на турнире.

Аслан Карацев. Фото AFP

Чем ниже ожидания — тем приятнее победа

В решающем гейме рука Андрея дрогнула, он отдал свою подачу Карацеву, но следом взял подачу Аслана и еще раз свою. Публика тепло встретила победу россиянина, как будто прошлогодних ограничений и не было. После матча у него состоялось забавное интервью на корте, по итогу которого он вновь высказался о том, как он не любит травяное покрытие: «Лучше говорить, что ты ненавидишь траву, и выигрывать, чем говорить, что ты ее любишь, и проигрывать».

Он также отдал должное и Аслану: «В единственный раз, когда мы играли друг против друга, он меня одолел. Я много нервничал, но старался показать свою лучшую игру. Потому что, когда Аслан в своем настроении, он просто отбивает все мячи, с любых позиций, и против него очень тяжело играть. Счастлив, что в конце смог подать на матч и выиграть».

Обобщая, можно считать, что на фоне заниженных ожиданий на травяном покрытии Андрей все лучше и лучше на нем выступает. Это была 50-я победа Андрея Рублева на турнирах «Большого шлема», и это 23-й «мейджор» для него. У него непростые отношения с Уимблдоном, так как только здесь он никак не может пробиться дальше четвертого круга. Может, в этот раз ему удастся разорвать порочный круг. Только для этого нужно еще успешно пройти третий. В третьем раунде его ждет противостояние с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Томас Барриос Вера (Чили).

Что касается Аслана Карацева, он хороший теннисист, но он сам от себя, как и публика, требует очень много. Как это и с Андреем, чем меньше мы ожидаем, тем легче принимать поражение и тем радостнее победа. С того самого Открытого чемпионата Австралии его много критиковали, он поменял немало тренеров, все еще были проблемы с ногой, но он успешно вернулся в сотню лучших теннисистов мира, а затем и в топ-50. Чуточку везения — и перед нами предстанет Аслан в своей лучшей форме.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира