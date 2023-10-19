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Сегодня, 21:05

Джокович, Алькарас, Соболенко и Жабер примут участие в выставочном турнире в Эр-Рияде

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Новак Джокович, испанский теннисист Карлос Алькарас, белоруска Арина Соболенко и Онс Жабер из Туниса сыграют на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соревнования пройдут с 26 по 27 декабря.

В 2022 году в турнире участвовали только мужчины. Победителем стал американец Тейлор Фритц, который в финальном матче обыграл россиянина Даниила Медведева. Сумма призовых за победу в соревнованиях составила один миллион долларов, за выход в финал — 500 тысяч долларов.

Теннис
Арина Соболенко
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Онс Жабер
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