Матч квалификации ATP в Австралии был остановлен из-за ядовитой змеи.

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Матч квалификации на турнире ATP в Брисбене между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом был остановлен из-за обнаружения ядовитой змеи на корте, сообщает The Guardian.
Инцидент произошел во втором сете. Для поимки змеи на корт прибыла служба безопастности. Они сумели обезвредить 50-сантиметровую восточную коричневую змею и унесли ее с корта.
Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Тима.
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