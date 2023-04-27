Александрова и Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Мадриде

Россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Мадриде. Девушки уступили китайской паре Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счетом 5:7, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 15 минут. Во втором круге Ифань и Чжаосюань встретятся с победительницей матча Паула Бадоса/Бетани Маттек-Сэндз (Испания/США, WC) — Бренда Фрухвиртова/Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 8) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:2