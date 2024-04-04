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Сегодня, 06:06

Александрова проиграла во втором круге турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Чарльстоне. В двух сетах она проиграла амеирканке Тэйлор Таунсенд — 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 29-летняя россиянка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. На счету ее соперницы 7 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей Таунсенд будет Виктория Азаренко из Белоруссии.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Таунсенд (США) — Екатерина Александрова (Россия, 6) — 7:5, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
8
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