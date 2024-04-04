Кудерметова встретится с Хаддад Майей в третьем круге турнира в Чарльстоне

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя во втором круге турнира в Чарльстоне обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 27-летней бразильянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. В третьем круге Хаддад Майя встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 5, WC) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:2, 7:5