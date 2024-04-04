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Сегодня, 07:53

Кудерметова встретится с Хаддад Майей в третьем круге турнира в Чарльстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя во втором круге турнира в Чарльстоне обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 27-летней бразильянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Хаддад Майя встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 5, WC) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:2, 7:5

Беатрис Хаддад Майя
Вероника Кудерметова
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