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Сегодня, 09:15

Корнеева — о том, какой навык и у кого хотела бы забрать: «Подачу — у Серены, удар слева — у Джоковича»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
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Чемпионка итогового турнира-2023 среди юниоров в Чэнду Алина Корнеева в интервью «СЭ» назвала свой фирменный удар и любимый турнир.

— За что вы любите теннис? Что в нем самое сложное?

— Когда люди строят отношения, то принимают в партнере как хорошие, так и плохие качества. Так и в теннисе. Я люблю его за все. И за ежедневные тренировки, от которых тебе может быть плохо. Особенно когда идет набор физической формы. И за длинные матчи, когда ты полностью выкладываешь, приходишь в номер и падаешь без сил. И даже за проигрыши. Они дают жизненный и теннисный опыт.

— Какой удар вы считаете своим фирменным?

— Подача. Люблю играть справа и слева, укорачивать, резать, но любимый элемент, — подача.

— Какой навык и у кого вы бы хотели забрать?

— Подачу — у Серены, удар слева — у Джоковича, справа — у Алькараса, работоспособность — у Надаля.

— Ваш любимый турнир?

— Пока Australian Open.

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах
Теннис
Алина Корнеева
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Серена Уильямс
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