Корнеева назвала свою особенную русскую черту

Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева в интервью «СЭ» заявила, что ее вдохновила история шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

— У вас есть какая-то особенная русская черта?

— Грешна, ругаюсь. (Смеется.) Если серьезно, то очень люблю семейные посиделки. Встречать праздники в кругу близких.

— Карьера в профессиональном теннисе, увы, не располагает к этому...

— Да, поэтому надо ценить каждый такой момент.

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— «Последний танец». Очень вдохновила история Майкла Джордана. Даже немного заинтересовалась баскетболом.