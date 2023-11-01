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Сегодня, 09:30

Корнеева назвала свою особенную русскую черту

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
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Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева в интервью «СЭ» заявила, что ее вдохновила история шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

— У вас есть какая-то особенная русская черта?

— Грешна, ругаюсь. (Смеется.) Если серьезно, то очень люблю семейные посиделки. Встречать праздники в кругу близких.

— Карьера в профессиональном теннисе, увы, не располагает к этому...

— Да, поэтому надо ценить каждый такой момент.

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— «Последний танец». Очень вдохновила история Майкла Джордана. Даже немного заинтересовалась баскетболом.

Алина Корнеева. «Люблю смотреть старые матчи Шараповой». Алина Корнеева — о теннисных ритуалах
Теннис
Алина Корнеева
Майкл Джордан
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