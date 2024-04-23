Потапова победила Шнайдер на турнире в Мадриде

Россиянка Анастасия Потапова победила соотечественницу Диану Шнайдер в первом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 39 минут. Потапова за игру сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Шнайдер — 1 двойная ошибка и 2 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Потапова сыграет во втором круге с канадкой Лейлой Фернандес.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия) — 7:5, 6:4

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:4, 7:6 (7:0)

Татьяна Мария (Германия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:5)

Надя Подороска (Аргентина) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 7:6 (7:2)