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6 мая, 23:45

Соболенко: «Надеюсь, мы со Свентек продолжим играть в финалах. Это что-то особенное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировал победу над Игой Свентек в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.

«Я очень счастлива. Особенно рада играть против Иги на грунте, это что-то особенное. Надеюсь, в этом сезоне мы продолжим играть в финалах. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Здорово, что первые два номера посева вышли в финал. Это что-то удивительное», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

На предыдущем турнире, проходившем в апреле 2023 года в Штутгарте, белоруска уступила Свентек в финале в двух сетах.

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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